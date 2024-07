Před 79 lety lidstvo poprvé odpálilo jadernou zbraň. U vývoje byli i dva Čechoslováci

před 26 m minutami | Zdroj: ČT24 , New York Times , Židovská obec Brno , World Scientific

Byl to záblesk, kterým lidstvo vstoupilo do nové éry. Když nad ránem 16. července 1945 Spojené státy úspěšně otestovaly první jadernou bombu, vyvrcholil Projekt Manhattan a vojáci tak získali novou, ničivou zbraň. Jen málo se ale ví, že u tohoto přelomového momentu byli i dva lidé s československými kořeny. Fyzik Georg Placzek a chemička Lilli Hornigová.

Cesta Georga Placzka, která vyvrcholila jeho přítomností u první exploze atomové pumy v dějinách, začala na náměstí Svobody v Brně, kde se roku 1905 narodil. Tento příslušník brněnské židovské menšiny patřil mezi skupinu vědců, kteří v meziválečné době zásadně měnili lidské poznání světa. Na začátku třicátých let byl Placzek součástí elitní skupiny fyziků, kteří odhalovali pravidla mikrosvěta. Tento vnuk nejvyššího zemského rabína spolupracoval s nejslavnějšími evropskými badateli, studoval na několika špičkových univerzitách a většinu své vědecké práce odvedl na Institutu Nielse Bohra v Kodani.

„Přestože Placzkova vědecká kariéra trvala pouhých pětadvacet let, zanechal v mnoha odvětvích fyziky nesmazatelnou stopu. Především však byl vyhledávaným a respektovaným spolupracovníkem a iniciátorem činnosti nejvěhlasnějších fyziků své doby, z nichž mnozí získali Nobelovu cenu. Navíc byl osobností obdařenou značným šarmem a velkým vědeckým i lidským rozhledem. K tomu ovládal deset světových jazyků,“ popisuje tuto výjimečnou osobnost brněnská židovská obec.

Právě tam pootevřel dveře budoucímu využití jaderné energie, když roku 1936 vydal společně s Ottou Frischem studii, ve které jako vůbec první vědci poukázali na roli izotopu U235, což mělo později zásadní význam nejprve pro vývoj atomové bomby, později ale i komerčního jaderného reaktoru.

V mládí koketoval s radikálně levicovou orientací, ale ještě v meziválečné době o toto zaměření přišel – a to poté, když osobně pracovně navštívil Stalinův Sovětský svaz. Se stejným znepokojením sledoval, jak v Evropě roste nebezpečí nacismu, což ho vedlo k emigraci za oceán. Povedlo se mu to jako jedinému z jeho rodiny – rodiče ani sourozenci holocaust nepřežili. Ve Spojených státech varoval ty, kdo riziko podceňovali, před hrozbami obou evropských totalit.

V USA pokračoval ve svém výzkumu atomové energie. Pracoval nejprve na Cornellově univerzitě, ale později jeho kvalit přímo využil i projekt Manhattan. Do Los Alamos přišel těsně před výbuchem první jaderné bomby – jeho přínos pro tento projekt byl oceněn tím, že po válce se dostal do vedení laboratoře. Svou vědeckou kariéru zakončil na Princetonu, kde se stýkal nejen s Robertem Oppenheimerem, ale také se svým brněnským spolužákem, matematikem Kurtem Gödelem. Jeho životní cesta, která začala v Brně, skončila v Curychu, kde za dodnes nevysvětlených okolností zemřel roku 1955.

Vědkyně, která nechtěla, aby její zbraň zabíjela

Lilly Hornigová se narodila v Ústí nad Labem, stejně jako Placzek do židovské rodiny. V Československu žila ale jen osm let, pak se s rodiči odstěhovala do Berlína. Byla nejen jedinou Češkou, která se přímo podílela na výrobě první jaderné zbraně, ale současně i jednou z mála žen, jež v tomto projektu pracovaly na skutečně kvalifikované pozici.