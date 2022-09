Volby v Českých Budějovicích vyhrává ODS, druhé je zatím ANO

Hnutí ANO v Českých Budějovicích chce ještě v noci o možné koalici jednat s hnutím Občané pro Budějovice (HOPB) a s ODS. Primátor Jiří Svoboda (ANO) řekl, že dává přednost koalici s těmito dvěma stranami než pouze koalici s vítěznou ODS. Někteří členové hnutí řekli, že upřednostňují dvojkoalici s ODS, znamenala by podle nich pohodlnou většinu mandátů.

„Stále se zlepšujeme, nicméně tentokrát to nestačilo na to, abychom zvítězili,“ komentoval výsledek primátor Svoboda. ANO bude podle něj jednat s každou stranou a hnutím, které se do zastupitelstva dostanou, včetně SPD.

Výsledky komunálních voleb v ČR vnímá jako protestní volbu. „V tuhle chvíli není situace pro většinu voličů dobrá, tak si asi spočetli, že to, co jsme psali na billboardech, byla asi do určité míry pravda,“ řekl primátor. „Teď předsedáme Evropské unii, tak nepředpokládám, že by se něco dělo, to bychom byli pro smích asi nejen Evropě, ale i širšímu světu, ale nemyslím si, že za této situace je to (současná vláda) dlouhodobě udržitelné,“ dodal.