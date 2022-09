V komunálních volbách v Ostravě vítězí hnutí ANO. Jeho zisk je vyšší než před čtyřmi lety

ODS, KDU-ČSL a TOP 09 tentokrát v Ostravě kandidovaly spolu. Jejich cílem je posílit vliv v radě města. „Šel jsem do toho s ambicí být primátorem, ODS už dlouho čeká na tento post, ale není to žádný deal break pro případnou dohodu o koalici,“ řekl lídr kandidátky SPOLU v Ostravě Jan Dohnal.

„Před čtyřmi lety jsme získali 32 procent (hlasů). Nejsem úplně přesvědčen, že to můžeme zopakovat. Za hranici úspěchu považuji třicet procent,“ uvedl dříve ostravský primátor. Nyní to ale vypadá tak, že hnutí ANO získá v Ostravě ještě více hlasů než v minulých komunálních volbách.

Jedním z témat předvolebních kampaní v Ostravě byla například stavba koncertní haly. Pro současného primátora Tomáše Macuru (ANO) je to jedna z motivací, proč by svůj post chtěl obhájit.

Macura: Voliči reflektují, že pracujeme dobře

Současný primátor uvedl, že podpora voličů hnutí ANO v Ostravě ho mile překvapila. „Voliči reflektují i to, že tady v Ostravě pracujeme docela dobře. Jsem samozřejmě spokojen,“ uvedl. ANO navíc uspělo i v jednotlivých městských obvodech, například v Porubě či Ostravě-Jihu.

Povolební vyjednávání zatím podle Macury za ANO neprobíhají. „Počítám s tím, že budu tato jednání aktivovat možná ještě dneska večer, ale pravděpodobně až zítra (v neděli). Věřím, že v tom budeme hrát aktivní roli,“ řekl a připomněl, že ANO nebude vyjednávat s extrémisty, tedy Ostravskou levicí a SPD, sdělil primátor. „Mám problém i se STAROSTY pro OSTRAVU s ohledem na to, jakou kampaň vedli i vůči mně osobně,“ doplnil.

Dodal také, že se současným vedením města je spokojen, dokáže si tak představit pokračování, jednat chce i s Ostravakem. „Výchozí debata bude vycházet z toho, jak dneska funguje vedení města. To znamená de facto my, koalice SPOLU a Piráti. Takhle to jednání chci začít a určitě se chci potkat i s hnutím Ostravak,“ řekl.

Klíčovými tématy pro vyjednávání bude podle Macury to, co má ANO ve svém programu. Zmínil pomoc v době nastupující ekonomické a energetické krize, urychlení investic do Městské nemocnice v Ostravě či sociálních zařízení a investice do zvyšování kvality života ve městě – například bydlení, volnočasových aktivit, nabídky práce či kultury.

Ostravak i SPD skončili před čtyřmi lety v opozici

ANO získalo v posledních obecních volbách 21 mandátů v zastupitelstvu, které má 55 členů, na koaliční spolupráci se dohodlo s ODS, která měla šest mandátů. Do koalice zamířili i Piráti, kteří po volbách obsadili pět křesel, a lidovci se ziskem tří mandátů. Primátorem se stal právě Macura.

V opozici skončilo hnutí Ostravak se sedmi mandáty, KSČM s šesti zastupiteli, SPD se čtyřmi mandáty, a ČSSD měla ještě o jeden mandát méně. Právě Ostravak a SPD mají teď šanci na větší vliv v Ostravě.