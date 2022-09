Bez dvojitého souboje. Tři senátoři míří do Valdštejnského paláce hned po prvním kole

Velmi sledovaný byl jihlavský obvod. V něm obhajuje post senátora dosavadní předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS). K vítězství v prvním kole mu nakonec chybělo necelých pět procent hlasů. Je to pro něj výrazně lepší zisk než před šesti lety. Tehdy v prvním kole získal 25,17 procenta hlasů, zvítězil pak v druhém kolem, kdy s 53 procenty a rozdílem sedmi procentních bodů porazil kandidáta KDU-ČSL Michala Stehlíka.

Na hraně zvolení se po většinu průběhu sčítání pohyboval místopředseda komory a senátor Jiří Růžička (za TOP 09). Není to velkým překvapením. Už při svém prvním zvolení v roce 2016 získal v prvním kole volby 42 procent hlasů, do Senátu pak šel s podporou přes 72 procent hlasů. Letos svoji situaci ještě výrazně vylepšil a zvolen byl nakonec hned v prvním kole, když získal 50,28 procenta hlasů.

S velkým odstupem za ním skončila kandidátka SPOLU Pavla Löwenthalová (KDU-ČSL) s přibližně 13 procenty hlasů. Neslavným výsledkem skončily volby i pro někdejšího sociálnědemokratického ministra kultury Antonína Staňka, který v tomto obvodu do Senátu kandidoval taktéž, tentokrát na kandidátce hnutí Přísaha. Ve volbách skončil poslední s přibližně čtyřmi procenty hlasů.

Senátní volby se letos vyznačovaly jedinou jistotou. Stalo se tak poté, co ve volebním obvodě Ústí nad Orlicí odstoupil jeden z kandidátů . Ve volebním klání tak zůstali jen dva kandidáti a vítěz tak je znám už v prvním kole.

Zvítězit v senátních volbách již v prvním kole není příliš obvyklé. Za existenci Senátu od roku 1996 se to podařilo jedenácti senátorům, přičemž čtyřem z nich hned ve vůbec prvních volbách.

Voliči v obvodu Praha 10 mohli vybírat i z dalších kandidátů. Byli jimi někdejší starosta této městské části Bohumil Zoufalík (NPP10-HPLD), který před devíti lety hlasoval pro odvolání Rady hlavního města a také primátora Bohuslava Svobody, což vedlo k jeho odchodu z ODS. Za SPD se zde do Senátu chtěl dostat i poslanec Jiří Kobza (SPD), kandidovali také nepříliš veřejně politicky angažovaní kandidáti Helena Leisztner (ANO) a Štěpán Kavur (ČSSD). Jejich výsledky výrazně zaostávaly za první dvojicí.

Podobného výsledku v prvním kole dosáhl i nováček senátorské kampaně Jan Pirk, kardiochirurg, kterého nominovala koalice SPOLU. Získal necelých 45 procent hlasů. Do druhého kola se dostal společně s Renatou Chmelovou (za STAN), která obhajuje své setrvání v Senátu, kde působila od roku 2016.

V roce 1996 byli zvoleni senátory za ODS pražští primátoři Milan Kondr a Jan Koukal, Vladimír Zeman, který se následné stal i místopředsedou horní komory, a také Jan Zahradníček (KDU-ČSL). Od roku 2000 byl zvolen každé dva roky jeden senátor už v prvním kole. Právě v roce 2000 to byl kandidát Čtyřkoalice a někdejší ministr zahraničních věcí Josef Zieleniec, o dva roky později se do Senátu probojovat majitel TV Nova Vladimír Železný, v roce 2004 pak dřívější primátor Plzně Jiří Šneberger (ODS).

Za sociální demokracii uspěl v prvním kole kandidát do Senátu Radek Sušil (ČSSD) v roce 2008. Na několik dalších let se žádnému z kandidátů takto uspět nepodařilo. Změna přišla až v roce 2018. Tehdy se do Senátu probojoval už v prvním kole Jiří Čunek (KDU-ČSL) a neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Drahoš (za STAN). V posledních volbách uspěl v prvním kole Zdeněk Linhart (STAN), který obhajoval svůj mandát roku 2014.