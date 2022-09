Začíná soud v kauze Čapí hnízdo. Andrej Babiš je obviněný z dotačního podvodu

Andrej Babiš je po Petru Nečasovi druhým obžalovaným českým expremiérem po roce 1989. Před soudem se chce v dlouholeté kauze hájit osobně.

Obžalobu případu sepsal státní zástupce Jaroslav Šaroch. Podle něj pomohl Andrej Babiš k dotačnímu podvodu. „Svým vlivem a činností zajistil vytvoření podmínek k tomu, aby společnost Farma Čapí hnízdo zdánlivě navenek splňovala kritéria zájemce o dotaci,“ píše se v obžalobě Městského státního zastupitelství.

Podle Babiše jsou ale obvinění nesmyslná. „Je to patnáct let stará věc a ta obžaloba je vylhaná. Jsem rád, že lidi uslyší, jak to je,“ nechal se před začátkem procesu slyšet předseda opozičního hnutí ANO.