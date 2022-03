Žalobce pro Babiše navrhuje podmínku a pokutu 10 milionů korun, píší Seznam Zprávy

V obžalobě v kauze Čapí hnízdo navrhuje státní žalobce Jaroslav Šaroch pro expremiéra Andreje Babiše (ANO) tříletý trest podmíněně odložený na zkušební dobu pěti let a peněžitý trest ve výši 10 milionů korun. S odkazem na dva nezávislé zdroje z justice o tom informuje web Seznam Zprávy. Pro Babišovu někdejší poradkyni Janu Nagyovou navrhl stejný podmíněný trest a zaplatit by měla půl milionu korun. Oběma obžalovaným přitom hrozí až deset let vězení.