V senátních volbách obhajuje mandát většina z vedení komory, o návrat usilují i někteří ex-senátoři

Volby do Senátu čekají voliče ve 27 volebních obvodech napříč Českem. Celkem se o mandát senátora uchází 178 kandidátů. Mezi nimi je 22 senátorů, kteří usilují o obhajobu svého stávajícího mandátu. Nejdéle sloužícími senátory, kteří se snaží ve volbách získat už svůj čtvrtý mandát, jsou Jan Horník (STAN), Tomáš Jirsa a Jiří Oberpfalzer (oba ODS).

O jedno volební období kratší dobu jsou v Senátu obhajující mandát Alena Dernerová (nestr. za SD-SN), Jaromír Strnad (ČSSD), Miluše Horská (nestr. za KDU-ČSL a nestr.) a stávající předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS).

Zajímavostí je, že v letošních volbách obhajuje svá křesla téměř celé stávající vedení horní komory. Jak předsedovi Senátu, tak i jeho třem místopředsedům mandát končí. Ve vedení komory se volby netýkají pouze místopředsedkyně Jitky Seitlové (KDU-ČSL), která svůj senátorský mandát obhájila před dvěma lety.

Senát přijde o pět známých tváří

Pět stávajících členů horní komory naopak již ve Valdštejnském paláci v novém povolebním složení nezasedne. Mandát totiž neobhajují. Jedná se o dlouholetého předsedu senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislých Petra Šilara (KDU-ČSL, předsedou klubu byl do roku 2020), sociálnědemokratického senátora Jana Žaloudíka (ČSSD) či bývalého ministra průmyslu a obchodu v Rusnokově vládě Jiřího Cieńciału („OSN“).

Do Senátu nakandiduje ani Anna Hubáčková (nestr. za KDU-ČSL), která se po loňských sněmovních volbách stala ministryní životního prostředí, či Jaroslav Doubrava (S.cz). Ten na sebe naposledy upozornil na začátku srpna, když během stále probíhající ruské agrese na Ukrajině navštívil Krym a jednal tam s představiteli tamní ruské okupační správy.

Vítěz už po prvním kole

Ve 27 obvodech se letos o mandát utká 178 kandidátů. V průměru to vychází na přibližně 6 kandidátů. Jednotlivé obvody jsou ale z hlediska počtu kandidátů různě velké. Například v Karlových Varech stávajícímu senátorovi Janu Horníkovi konkuruje dalších deset kandidátů. V Ústí nad Labem, kde končí již zmíněný senátor Doubrava, je kandidátů devět, stejně tak například v Táboře. Tam mandát obhajuje senátor Jaroslav Větrovský (za ANO). Letos však není kandidátem ANO, do voleb jde pod kandidátkou Jihočeši 2012.

Jiné obvody jsou méně početné. V Liberci se o post senátora utkají čtyři kandidáti. A například v obvodu Ústí nad Orlicí se souboje o senátorské křeslo nakonec zúčastní uchazeči jen dva. Kandidát ODS a místostarosta České Třebové Josef Kopecký se vzdal kandidatury poté, co usedl za volant pod vlivem alkoholu.

Myslím si o sobě, že jsem pracovitý, věcný, konzistentní. Slušný a zodpovědný.

Právě proto Vám nechci a nebudu lhát.

Po několika měsících kampaně jsem se rozhodl vzdát se kandidatury z osobních důvodů. Tím důvodem je prostý fakt, že na konci minulého týdne jsem udělal naprostou — Josef Jan Kopecký (@JosefJanKopeck1) August 11, 2022

Po Petru Šilarovi tam bude novým senátorem buď starosta Letohradu Petr Fiala (KDU-ČSL), nebo Stanislav Ešner (ANO). A jelikož k zisku mandátu je třeba získat více než padesát procent hlasů, je jisté, že v tomto obvodu bude rozhodnuto už v prvním kole.

Poslanecké ambice

Do vysoké politiky se chtějí vrátit také někteří poslanci, kteří neuspěli v loňských sněmovních volbách. Od KSČM se odstřihli například Hana Aulická Jírovcová či Leo Luzar. Oba patřili k výrazným tvářím komunistů a nyní chtějí získat senátorský mandát jako nestraníci. Naopak komunistům věrný zůstal další bývalý poslanec a letošní kandidát do Senátu Jiří Valenta. Bývalými poslankyněmi kandidujícími do Senátu jsou i Dana Balcarová (Piráti) nebo Věra Procházková (ANO).

Do Senátu chtějí ale také někteří současní poslanci. Práci ve sněmovně chce za tu senátní vyměnit poslanec ANO Milan Brázdil a poslanec SPD Jiří Kobza. Pokud by ve volbách uspěli, jejich poslanecký mandát by zaniknul. Cestu opačným směrem před pěti lety neplánovaně absolvoval senátor Jiří Hlavatý. Uspěl ve volbách do sněmovny a senátorský mandát mu zanikl. Nakonec se poslaneckého mandátu vzdal a v doplňovacích senátních volbách již neuspěl.

Staří senátoři v novém obvodě

Valdštejnský palác láká také ty, kteří senátní lavice důvěrně znají ze svého dřívějšího působení, v minulých volbách už ale neuspěli. Jen před dvěma lety opustil Senát advokát Miroslav Antl, který dlouhodobě reprezentoval ČSSD.

Před dvěma lety se rozhodl obhajovat mandát v Rychnově nad Kněžnou jako předseda hnutí ZA OBČANY, nadpoloviční většinu hlasů ale v druhém kole voleb nezískal. Letos jde do voleb jako kandidát hnutí ANO v Ostravě, kde mu bude protikandidátkou rovněž bývalá senátorka Liana Janáčková, která byla členkou komory mezi lety 2004–2010. Do voleb jde za hnutí Zdraví, Sport, Prosperita.

Po deseti letech se chce do Senátu na kandidátce SPOLU také vrátit herec a ředitel Divadla na Vinohradech Tomáš Töpfer. V roce 2012 prohrál volby na Praze 4, letos chce uspět v Brně a získat mandát po Janu Žaloudíkovi.

Poslední kategorií politiků, kteří se ucházejí o mandát, jsou představitelé komunální politiky. K těm nejznámnějším patří bývalý primátor Prahy Tomáš Hudeček (nestr.) či bývalý primátor Brna Petr Vokřál (nestr. za ANO).

Do Senátu se však zamýšlí probojovat mnohem větší počet kandidátů, než kolik jich je možné popsat v tomto článku. Kdo kandiduje v jakém obvodu, si můžete prohlédnout ve Volebním aplikaci ČT24 pro senátní volby.