Oprava železničního mostu stála skoro čtvrt miliardy, vlaky po něm ale téměř nejezdí

Martin Donát,

Petra Špičková

před 55 m minutami | Zdroj: ČT24 , SŽ

Vlaky po unikátním zvedacím mostě do Lužce nad Vltavou na Mělnicku jezdí jen výjimečně, jeho oprava přitom stála téměř čtvrt miliardy korun. Středočeský kraj nechce platit za železniční dopravu do obce kvůli malému zájmu cestujících. I proto je úsek na novém seznamu jedenácti tratí, které by se mohly zrušit.

Do Lužce nad Vltavou jezdí několikrát do roka jen speciální vlaky pro turisty. Běžné spoje po mostě, který je přitom po rekonstrukci, už nejezdí. Stát za ni zaplatil 240 milionů korun. Místní by prý pravidelné vlaky uvítali a diví se. „Na co dělali nový kolejový svršek a nádraží, když to pod dvou nebo třech měsících zrušili?“ táže se Stanislav Smolík.

Kraj přitom přestal vlaky objednávat kvůli nízkému zájmu cestujících. Stát prý dostal informace včas – před více než pěti lety. „Dalo se to v tu dobu zastavit. Nicméně stát se tehdy rozhodl konat jinak,“ poznamenal radní pro dopravu Středočeského kraje Petr Borecký (STAN). V termínech se stát s krajem neshodnou. „Ještě v roce 2019, kdy se začalo stavět, nic nenasvědčovalo tmu, že by kraj měnil plány na dopravní obslužnost,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Jedenáct úseků, které se nevyplatí Správa železnic zveřejnila seznam celkem jedenácti úseků na různých tratích v Česku, na kterých se přestávají vyplácet peníze do údržby. „Limit je tři sta vlaků v osobní dopravě anebo dvanáct jízd nákladní dopravy během roku,“ vysvětlil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Právě na tomto seznamu je i onen úsek s mostem.

Fakta Seznam tratí zveřejněný Správou železnic Broumov – Otovice

Čelákovice – Mochov

Heřmanův Městec – Chrudim město

Hněvčeves – Smiřice

Kaštice – Krásný Dvůr

Oldřichov u Duchcova – Krupka město

Světlá Hora – Malá Morávka

Dráha v 8,231 kilometru Tovačov

Velká Kraš – Vidnava

Vraňany – Lužec nad Vltavou

Zlonice – Straškov Zdroj: Správa železnic

Správa železnic požádala o přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy, o čemž rozhoduje Drážní úřad. Novinku, přerušení provozuschopnosti, přinesla novela zákona o drahách. Dosud bylo možné nepotřebnou trať pouze zcela zrušit. To bylo pro Správu železnic složité. Na zakonzervované trati může vzniknout například dočasná cyklostezka, má být ale zachována možnost trať obnovit. Provoz na trati mohou pomoci zachovat obce i kraje Rozhodování Drážního úřadu může ovlivnit i stanovisko ministerstva obrany, a to v případě, že by zrušení trati mohlo ohrozit obranu státu. K návrhu se mohou vyjádřit i dotčené obce a kraje. Pokud s přerušením provozuschopnosti nebudou souhlasit, musí prokázat zájem o provoz a objednávku vlaků na trati v rozsahu alespoň zmíněných tři sta jízd ročně za účelem přepravy cestujících po dobu pěti let. Na Ústecku to udělá kraj například na trati Kaštice – Krásný Dvůr. „Rozšíříme rozsah objednávky a od nového jízdního řádu by tam jezdilo těch hraničních tři sta vlaků,“ řekl radní pro dopravu Ústeckého kraje Tomáš Rieger (ODS). Ústeckému kraji už delší dobu záleží na úseku z Oldřichova do Krupky. Už teď se tam na trať vlaky nedostanou. „Jednáme o její opravě, o detailech jednáme i se společností Geomet, která plánuje využití této trati v souvislosti s těžbou lithia,“ vysvětlil Gavenda.