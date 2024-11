Správa železnic má příští rok na investice rekordní sumu

ČTK

, pes

před 48 m minutami | Zdroj: ČTK

Ilustrační foto

Správa železnic (SŽ) ze svého rozpočtu na příští rok vyčlenila na investice 39,3 miliardy korun, dosud nejvíce. Loni to bylo 37,5 miliardy. Na opravy a údržbu tratí půjde 19,5 miliardy korun, 2,3 miliardy pak na rekonstrukce nádražních budov, oznámil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Správa železnic v příštím roce ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) získá 62,7 miliardy korun, o miliardu více než letos. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má v roce 2025 z fondu získat rekordních 80,7 miliardy. Rozdíl mezi investicemi do železniční a silniční infrastruktury podle Kupky odpovídá přichystaným projektům. Loni uvedl, že doufá v to, že investice do infrastruktury v dalších letech budou vyrovnanější. „Zejména ten příští rok už přinese další posun, protože zahájení výstavby dvou úseků rychlých spojení mezi Brnem a Přerovem bude znamenat i do budoucna další navyšování nutných finančních prostředků i do investic v oblasti železnice,“ míní ministr.

Vysokorychlostní trať mezi Brnem a Přerovem Kromě zahájení stavby vysokorychlostní tratě (VRT) mezi Brnem a Přerovem, kde se bude jezdit maximální rychlostí 200 kilometrů v hodině, bude SŽ v příštím roce pokračovat i s přípravou dalších úseků. Aktuálně je podle generálního ředitele SŽ Jiřího Svobody vyprojektovaných 351 kilometrů VRT z celkových 753 kilometrů. SŽ teď hledá v soutěži architektonický návrh pro terminál Kořenice-Bečváry, tendr vyhodnotí v březnu příštího roku. Správci železnic v příštím roce plánují dokončit modernizaci 47 kilometrů tratí, do konce letošního roku to bude 73 kilometrů. V roce 2025 se bude stavět trať z Prahy přes ruzyňské letiště do Kladna. Modernizací mají projít železniční uzly v Hradci Králové a České Třebové.