V Hradci Králové obhájilo vítězství hnutí ANO, má zájem o koalici s ODS

Druhá skončila koalice Hradecký demokratický klub a TOP 09 s podporou Hradeckých patriotů a LES se sedmi mandáty. Čtvrtí Piráti mají čtyři mandáty, tři zastupitele bude mít uskupení Rozvíjíme Hradec, které skončilo páté. Šestá je SPD se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila Změna pro Hradec a Zelení se dvěma zastupiteli.

„Za spoluprací s ODS si stojíme, jevila by se nám jako nejlepší. Ale jsme otevřeni všem k jednání,“ řekla jednička kandidátky ANO Jana Šandová. Vzhledem ke značné výhře by ANO podle Šandové mělo mít primátora, nevyloučila ale, že by tuto pozici mohla mít i jiná strana.

Volby v roce 2018 vyhrálo hnutí ANO, které v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu získalo 11 mandátů. Hradecký demokratický klub měl sedm mandátů, ODS a Piráti po pěti mandátech. Po třech mandátech získaly uskupení Změna pro Hradec a Zelení, lidovecká Koalice pro Hradec a KSČM.

Koalici s nejtěsnější většinou 19 hlasů vytvořilo hnutí ANO s ODS a uskupením Změna pro Hradec a Zelení. Po odchodu Změny a Zelených se však koalice na podzim 2020 rozpadla a nová nevznikla.