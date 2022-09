V komunálních volbách v Liberci zvítězili Starostové pro Liberecký kraj, porazili ANO

Čtvrtá SPD má čtyři mandáty, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě ODS. Šestí jsou Piráti se dvěma mandáty.

Starostové pro Liberecký kraj zahájili koaliční jednání ještě před sečtením všech hlasů. Oslovili všechny strany s výjimkou SPD, řekl lídr kandidátky, primátor Jaroslav Zámečník. „Vše se bude odvíjet také od souladu volebních programů, protože přece jenom si nechceme sednout do zastupitelstva a jenom si rozdělit vládu, chceme také plnit volební program, který od nás pochopitelně voliči čekají,“ řekl.

ANO je pokračování spolupráce s SLK ve vedení krajského města otevřeno. „Myslíme si, že i pro spoustu rozjednaných a rozjetých projektů by to byla výhoda, zatím to ale bylo hodně rámcové jednání, bylo to takové oťukávání, my se musíme také dohodnou v rámci zastupitelského klubu,“ řekla Šárka Prachařová, která kandidátku ANO v Liberci do voleb vedla.

Před čtyřmi lety vybírali voliči v Liberci z dvanácti kandidátek, uspělo jich pět. Zvítězila koalice Starostů pro Liberecký kraj s TOP 09 a KDU-ČSL. Hlasovalo pro ni tehdy 32,1 procenta voličů, v zastupitelstvu společná kandidátka získala 16 ze 39 mandátů.

Druhé skončilo i tehdy ANO, pro které hlasovalo 21,36 procenta a získalo tehdy 11 zastupitelů. Třetí byla Změna pro Liberec, která obsadila šest křesel, za ní skončila ODS se čtyřmi mandáty a do zastupitelstva se dostalo dvěma křesly ještě uskupení Liberec otevřený lidem - LOL!