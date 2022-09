V Olomouci zvítězilo ANO. Chce primátora, o koalici začne jednat v neděli

Nový systém měl mimo jiné motivovat lidi, kteří žijí v Olomouci, ale nemají zde trvalé bydliště, aby si ho zřídili. To by třeba do městské kasy přineslo více peněz na daních. „Věděli jsme, že zavedení té politiky nemusí vždy znamenat zvýšení počtu parkovacích míst na konkrétní ulici, ale určitě to bude znamenat kultivaci veřejného prostoru,“ sdělil současný primátor Miroslav Žbánek (ANO).

Prozatím opoziční ProOlomouc a Piráti by materiál s drobnými úpravami chtěli spustit co nejdřív. „Jsme docela zklamaní, že systém, který se chystal poměrně dlouho, zůstal nevyužitý. S nějakými drobnými úpravami bychom to rádi zavedli co nejdřív,“ řekl lídr kandidátky ProOlomouc a Pirátů Tomáš Pejpek (ProOlomouc).

Povolební vyjednávání zahájí ANO v neděli

Vítězné ANO zahájí v Olomouci povolební jednání v neděli, kdy se jeho tým plánuje postupně sejít se zástupci ostatních politických stran a hnutí. „Průběžně si telefonuji s kolegy z jednotlivých zastupitelských klubů, ať už opozičních, nebo koaličních, na současném půdorysu. Počítáme s tím, že bychom se začali potkávat ve vyjednávacích týmech od nedělního rána,“ uvedl současný primátor. Sobotní večer bude podle něj patřit spíše neformálním setkáním zástupců politických stran a hnutí.

ANO půjde do jednání s požadavkem na post primátora, řekl Žbánek. „Je to věc, se kterou budeme vstupovat do jednání. Myslím si, že získaný mandát nám celkem logicky takovou vyjednávací pozici dává. Není to žádná nadřazenost nebo arogance, která by plynula z volebního výsledku. Rádi bychom zúročili získaný výsledek i v pozici primátora,“ podotkl.

„Koalice před čtyřmi lety začínala v době hospodářské konjuktury a poměrně optimistických výhledů. Současná situace při tvorbě koalice je úplně jiná. Máme za sebou téměř tři roky krizového řízení a před sebou hospodářskou krizi, energetickou krizi a rozbíhající se epidemii koronaviru,“ upozornil Žbánek.

ANO vyhrálo v Olomouci i před čtyřmi lety

Komunální volby v Olomouci vyhrálo před čtyřmi lety ANO, získalo čtrnáct mandátů. Druhé skončilo ProOlomouc se šesti mandáty. Třetí koalice Piráti a Starostové rovněž se šesti zastupiteli.

Čtvrtá ODS získala celkem pět mandátů, čtyři pátá KDU-ČSL. Šesté skončilo hnutí spOLečně se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila koalice SPD a SPOZ rovněž se třemi zastupiteli. Osmá KSČM získala v zastupitelstvu dvě křesla a devátá ČSSD taktéž dvě.

Koalici po volbách vytvořilo ANO společně s ODS, KDU-ČSL a hnutím spOLečně. Primátorem byl zvolen Miroslav Žbánek z ANO.