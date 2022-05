Před 80 lety vybuchla pod mercedesem v horní Libni bomba. Čeští hrdinové splnili úkol, Heydrich po týdnu zemřel

Celým jménem Reinhard Eugen Tristan Heydrich se narodil roku 1904 v Halle nad Sálou do rodiny operního pěvce a nepříliš úspěšného hudebního skladatele Bruna Heydricha. Vychováván byl v duchu německého nacionalismu a v osmnácti letech se stal kadetem námořnictva. Slibnou kariéru ale ukončil v roce 1931 soudní proces za znásilnění dcery námořního důstojníka.

V roce 1931 vstoupil na popud svojí manželky Liny do NSDAP a SS a jeho raketová kariéra odstartovala. V červenci 1932 se stal šéfem bezpečnostní služby SS, později šéfem bavorské policie, v roce 1936 šéfem bezpečnostní policie a v roce 1939 šéfem Hlavního úřadu říšské bezpečnosti.

Heydrich přijel do protektorátu na základě pověření Adolfa Hitlera 27. září 1941 s hlavním cílem zlomit odboj a odpor českého lidu. Na shromáždění nacistických funkcionářů několik dnů poté řekl: „Českomoravský prostor se nesmí nikdy ponechat v takovém stavu, který by umožňoval Čechům tvrdit, že je to jejich prostor. … Někdy nezbude nic jiného než Čechy poněmčit a převychovat, nebo postavit nakonec ke zdi.“