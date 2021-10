Volební lídři debatovali o tom, jak se postavit k trendu elektromobility

Podle lídra SPOLU Petra Fialy není cesta v zákazech a příkazech. „Ta elektroauta v tuhle chvíli nejsou pro lidi dostupná. Auto, to není žádný luxus, tím jezdí lidé do práce, za svými příbuznými. Když dneska nejlevnější elektroauto stojí přes milion korun, to si lidé nemohou dovolit. V tuto chvíli nemůžete zakázat auta se spalovacími motory,“ uvedl. Podle Fialy premiér Babiš odsouhlasil Green Deal, spalovací motory jsou podle něj návrh, o kterém je třeba jednat a nemá platit jako zákaz či příkaz.

Podle lídra koalice PirátiSTAN Víta Rakušana není možné dát nějaký určitý termín a znedostupnit lidem dopravu v rámci České republiky. „Ta alternativa bude taková, že technologický vývoj půjde dopředu. Na trhu se objeví více elektromobilů, jejich cena se zlevní,“ uvedl s tím, že ale nelze říct, že k určitému datu zakážeme spalovací motory. Podle něj je třeba jednat na evropské úrovni a dokázat to, že pro Česko v dané věci mohou být vyjednány i specifické podmínky. I podle Rakušana je Babiš tím, kdo souhlasil s Green Dealem.

Lídr SPD Tomio Okamura prohlásil, že bojuje za peněženky běžných českých občanů. Podle něj je potřeba odmítnout „šílený plán s názvem zelený úděl EU“. „Pakliže se do roku 2035 zruší spalovací motory, tak táta od rodiny na venkově v Čechách nebude ani moct jak jet do práce. Navíc na ty elektromobily nebudeme ani mít peníze,“ dodal. Zmínil také, že abychom nahradili v Česku všechna auta se spalovacími motory elektromobily, potřebovali bychom podle něj navíc 1,5 nového Temelína.

Lídr PŘÍSAHY Robert Šlachta sdělil, že jeho hnutí nechce bojovat s Evropskou unií, ale získat v ní silnější pozici, kterou podle něj máme mít. „Ty zásadní věci, kde Unie měla pomáhat, když vezmeme migrační krizi, když vezmeme covid, tak tam Unie selhala. To, že nám diktují olomoucké tvarůžky, to diktovat umí,“ konstatoval. Také připomněl předsednictví Česka v EU příští rok - podle něj už teď chybí některá témata, která bychom byli schopni komunikovat.