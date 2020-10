V pátek přibylo 13 605 nakažených. Nových případů bylo méně než minulý pátek, hospitalizovaných rychle přibývá

Neznamená to však, že by bylo na pořadu dne rušení zákazů, které kvůli nekontrolovanému šíření nákazy vyhlásila v minulých týdnech vláda. Dočasnou výjimkou jsou jen obchody, které nabízejí zboží související s dušičkami. O víkendu mohou mít otevřeno prodejny pietního zboží včetně stánků a také kameníci. Nevztáhne se na ně ani pravidlo, podle kterého musí být obchody s výjimkou lékáren a prodejen na nádražích celou neděli zavřeno.

V minulém týdnu oznámili ministři, že oproti předchozím slibům zůstanou i po víkendu uzavřené školy s výjimkou mateřských, naopak nově nebudou žáci chodit ani do speciálních škol. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) spolu s Janem Blatným v pátek ujistili, že se budou snažit co nejdříve vrátit do škol alespoň první a druhý ročník základních škol, poslední ročníky základních a středních škol by měly následovat.

Vláda před víkendem rozhodla o prodloužení nouzového stavu, který měl původně skončit 3. listopadu, a na něj navázaných opatření. Nově potrvá nouzový stav do 20. listopadu. Kabinet jej chtěl prodloužit o měsíc, s tím ale nesouhlasili poslanci, jejichž spolení vláda potřebovala. V případě, že by to bylo potřeba, může se na ně ale kabinet obrátit s další žádostí o prodloužení.