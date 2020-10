O návratu žáků do lavic Plaga nechce spekulovat, prioritou jsou nejmladší a závěrečné ročníky

Ministr také předeslal, že do Česka dorazily dva miliony antigenních testů. V příštím týdnu, nejpozději 4. listopadu, by mělo začít testování v domovech seniorů a zařízeních pro dlouhodobě nemocné.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) upřesnil, že podle nového trvání nouzového stavu vláda prodloužila všechna krizová opatření, která měla platit do 3. listopadu, u některých ale učinila změny. „Nouzový stav neznamená selhání snahy o zkrocení epidemie,“ doplnil Plaga s tím, že nouzový stav zaručuje, že vláda nepřekročí své pravomoci.

Sbor ministrů také uložil krajům, aby od pondělí vyčlenily 80 až 160 lůžek (v závislosti na počtu obyvatel) pro nakažené, kteří potřebují pečovatelskou službu a v zařízeních sociální péče je není možné izolovat. Pracovníkům pro nově vytvořenou lůžkovou kapacitu bude muset každý kraj zajistit dostatek ochranných prostředků.

Ministerstvo práce v předkládací zprávě upozornilo, že nové nařízení neruší povinnost pro pečovatelská zařízení, aby zajistila oddělení nakažených klientů od zdravých.

Uzavření speciálních škol

V pondělí 2. listopadu se měly původně otevřít uzavřené školy, ale když se epidemická situace nezlepšovala, mluvili členové vlády o tom, že by se v pondělí do škol vrátili jen žáci prvního stupně základních škol, nebo aspoň děti z prvních a druhých tříd. Ani to ale nakonec nebude možné, naopak dojde k uzavření škol speciálních, které byly dosud otevřené.

Výuka na speciálních školách bude od pondělí probíhat distančně. Snahou MŠMT bude tyto školy co nejdříve, jakmile to epidemiologická situace dovolí, vrátit do režimu prezenční výuky. pic.twitter.com/0EhltQ1E9J — Robert Plaga (@RobertPlaga) October 30, 2020

Speciální školy slouží ke vzdělávání žáků se specifickými potřebami, například autistů, neslyšících, nevidomých nebo mentálně či tělesně postižených. V těchto školách také platila výjimka z nošení roušek. Při jarní první vlně epidemie byly tyto školy uzavřeny, řada odborníků to ale kritizovala, protože děti ze speciálních škol podle nich často nejsou schopny zvládnout dálkovou výuku.

Počet dětí ve speciálních školách se dlouhodobě snižuje, část z nich se přesouvá do běžných tříd. Ve školním roce 2018/2019 do nich chodilo 26 tisíc handicapovaných žáků.