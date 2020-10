Poslanci projednávají vládní návrh na vyplacení příspěvku důchodcům

Poslanci schvalují vládní návrh na vyplacení jednorázového příspěvku pěti tisíc korun všem důchodcům. Sněmovna by měla projednat i žádost vlády o souhlas s prodloužením nouzového stavu kvůli koronavirové krizi o měsíc do 3. prosince. Mohla by také z podnětu opozičních lidovců debatovat o otrávení řeky Bečvy.