Záruky z programu Covid III navrhuje ministerstvo financí prodloužit do konce roku 2021

Záruky z programu Covid III plánuje ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) prodloužit až do konce příštího roku. Podmínky programu by měly zůstat stejné. Zároveň by ale půjčky z programu měly být nejen na provoz firem, jako dosud, ale i na investice. Ministerstvo to sdělilo po čtvrtečním jednání ministryně se zástupci bank. Novelu zákona o státních zárukách předloží Schillerová na páteční mimořádné jednání vlády, navrhne ji projednat ve stavu legislativní nouze.