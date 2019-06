Agrofert by podle Stanjury neměl pobírat dotace, protože je premiérův. Dostálovou to rozesmálo

Podle místopředsedkyně poslaneckého klubu TOP 09 Markéty Pekarové Adamové by se vláda měla sama snažit o nestrannost tím, že by odpověď zaštítil politickou odpovědností některý ministr za ČSSD. „Nikdo nemůže být tak naivní a myslet si, že budou naprosto nestranní,“ řekla na adresu úředníků.

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura připomněl opakované Babišovy výroky, že česká státní správa výtky evropských auditorů odmítne. Podivil se, jak to jde dohromady s nestranností úředníků, kteří na odpovědi ještě ani nezačali pracovat.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik by považoval za vhodné, kdyby odpověď dostal před odesláním kontrolní výbor sněmovny nebo Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). O tom, že by nejlepší bylo, kdyby odpověď vypracoval NKÚ, hovořil v pondělí v České televizi i poslanec za KDU-ČSL Marian Jurečka.

V tom s ní souhlasí místopředseda poslaneckého klubu ČSSD Ondřej Veselý. Podle něj celá sociální demokracie věří v to, že dotyční úředníci nepodléhají vlivu politiků. Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala připomněl, že tito úředníci nejsou pod pracovním vlivem ministra, ale státního tajemníka.

Dotace pro Agrofert

Debata se dotkla také samotné podstaty problému, totiž toho, zda je Babiš ve střetu zájmů. Dostálová ujistila, že nikoliv a že na to má analýzy. „My jsme přesvědčeni o tom, že pan premiér se žádným způsobem nepodílí na plnění rozpočtu z EU ze své pozice premiéra ani ministra,“ řekla.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek je opačného názoru. Připomněl, že Piráti byli v této věci aktivní a upozornili Komisi, že se porušují pravidla. „Stačí se podívat na dotaci sto milionů na výrobu toustového chleba. O tom, jestli se ta dotace proplatí, rozhoduje člověk, který je tam za hnutí ANO,“ zdůraznil s odkazem na dotaci pro firmu Penam z holdingu Agrofert cílenou na inovace a utracenou za linku, kterou už provozuje jiná firma z koncernu. Doplnil, že dotaci dostala firma Agrofert, o níž Babiš „v Poslanecké sněmovně říká, že její rozhodování ovlivňuje“.

Stanjura podotkl, že Agrofert není ani malý, ani znevýhodněný, a proto by bylo nejlepší, kdyby dotace vůbec nebral. Dostálová se ho zeptala, proč by měl Agrofert přestat čerpat dotace. Odpovědi, že je to firma pana premiéra, se zasmála se slovy: „To je opravdu řádný důvod.“

Co potom?

Pokud se ukáže, že v kauze došlo k závažnému porušení zákona, tak je to podle Kováčika důvod k přehodnocení toleranční dohody, kterou má KSČM s vládou. Fiala řekl, že pokud by se potvrdilo podezření, že došlo k podvodu, SPD by hlasovala pro nedůvěru vládě.

Veselý se odpovědi vyhnul s tím, že záleží na konečné zprávě, které bývají jiné než návrhy. Sám se bude řídit rozhodnutím strany stejně jako v případě vstupu do vlády, kdy byl proti.

Pekarová Adamová naopak slíbila, že pokud se podezření nepotvrdí, tak se premiérovi omluví.