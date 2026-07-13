Pětice mladých Čechů získala zlato ve světové fyzikální soutěži

Český tým středoškoláků vybojoval zlatou medaili v mezinárodním kole Turnaje mladých fyziků (IYPT), které se od 5. do 12. července konalo ve švýcarském Curychu.
„Mám velikou radost ze zlaté medaile v mimořádně obtížné týmové soutěži Turnaj mladých fyziků. Naši reprezentanti se prosadili ve velmi těžké konkurenci týmů 35 zemí z celého světa a zaznamenali nejlepší výsledek pro Česko od roku 1998,“ řekl k úspěchu ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR Michael Prouza.
Vítězný tým tvořila pětice středoškoláků vybraných z výběrového soustředění, které se konalo v dubnu po celostátním kole Turnaje mladých fyziků v Praze.
Kryštof Basista (Gymnázium J. Kainara, Hlučín)
Vesmír a zákony přírody ho fascinovaly už na základní škole. Zlom přinesla Hawkingova Stručná historie času, po níž se rozhodl stát se teoretickým fyzikem. Na střední škole se začal intenzivně vzdělávat sám a jeho otázky brzy přesáhly rámec běžné výuky. Zásadní pro něj byla loňská účast na mezinárodním kole Turnaje mladých fyziků, kde jeho tým získal bronz. Turnaj mu dal cenné zkušenosti s výzkumnou metodikou a týmovou spoluprací. Během stáže na Slezské univerzitě v Opavě se pak věnoval statistické fyzice a termodynamice černých děr. Se svým vedoucím už publikoval článek o plynech s nulovým chemickým potenciálem v odborném časopise European Journal of Physics a na dalších publikacích pracuje.
Michal Fišer (VOŠ a SPŠE Plzeň)K fyzice ho přivedla populárně-naučná videa na kanálu Veritasium, zásadním zlomem se ale stal až Turnaj mladých fyziků. Na rozdíl od čistě teoretických soutěží ho naučil zkoumat složité jevy teoreticky i experimentálně a pochopit, že reálné problémy nelze popsat bez správně zvolených zjednodušení. Největším milníkem pro něj byla příprava na mezinárodní kolo, díky čemuž mohl měřit pomocí Ramanovy spektroskopie v laboratořích Fyzikálního ústavu AV ČR. Po maturitě plánuje studovat fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (MFF UK).
Daniel Jedlička (VOŠ a SPŠE Plzeň)
K hlubšímu zájmu o fyziku a matematiku ho přivedly soutěže, především Turnaj mladých fyziků. Práce na turnajových úlohách mu ukázala, že složité problémy lze řešit a vlastní postupy obhajovat už na střední škole. Kontakty z turnaje mu mimo jiné pomohly získat stáž ve Fyzikálním ústavu AV ČR, kde se podílel na výzkumu syntézy MXenů a na měřeních pomocí Ramanovy spektroskopie. Soutěže jako Turnaj mladých fyzikůjsou podle něj nejlepší cestou k reálné vědecké praxi, mezinárodním zkušenostem a lidem s podobnými zájmy.
Lukáš Franta (Gymnázium Ch. Dopplera, Praha)
Čerstvý maturant a budoucí student fyziky na MFF UK. Turnaje se letos zúčastnil už potřetí a nejvíc ho na něm baví komplexnost: nejde jen o to spočítat příklad, ale vytvořit teorii, postavit experiment a výsledky obhájit v diskusi. Největší odměnou je prý pro něj moment, kdy naměřená data nejprve s modelem nesedí, on ale přijde na to proč, model opraví a všechno do sebe zapadne.
Daniel Švaňa (Gymnázium Ch. Dopplera, Praha)
K předmětovým olympiádám ho vedli učitelé už na nižším gymnáziu a odtud byl jen krok do školního soutěžního týmu. Se spolužáky pravidelně obsazoval přední příčky na Fyziklání i Fyzikálním Náboji, srdcovou záležitostí se pro něj ale stal Turnaj mladých fyziků. Naučil ho samostatně studovat vědeckou literaturu, navrhovat experimenty a hledat v datech hlubší souvislosti. Vrcholem jsou podle něj obhajoby, při nichž může o úlohách diskutovat přímo s akademiky a výzkumníky. Díky turnaji navíc získal přátele mezi nadšenci do vědy z celé republiky.
Zdroj: Fyzikální ústav Akademie věd ČR
Mladí fyzici v opravdovém výzkumu
Turnaj mladých fyziků simuluje skutečnou vědeckou práci. Soutěžící celý rok řeší sedmnáct badatelských úloh, stavějí vlastní experimenty, vyhodnocují data, počítají teoretické modely. Na turnaji pak svoje výsledky prezentují a v přímé diskusi oponují řešením soupeřů před odbornou porotou.
Zadání úkolů je na první pohled velmi jednoduché. Například: „Pohyb mince padající ke dnu nádoby naplněné kapalinou může být pozoruhodně podobný třepotání a otáčení padajícího podzimního listí. Prozkoumejte, jak pohyb mince závisí na relevantních parametrech.“ Jenže rychle se ukáže, že právě tohle je problém, který vlastně není úplně dobře popsaný ani v odborné literatuře, a že ho vlastně studenti řeší na vysoké vědecké úrovni. A že budou muset nejen projít obrovské množství zdrojů, ale také sami provádět experimenty.
Další, už jubilejní 40. ročník odstartuje 12. října 2026 úvodním soustředěním ve Fyzikálním ústavu AV ČR v Praze. Studenti i učitelé se na něm seznámí s novými úlohami a pravidly soutěže. Řešitelé pak po celý rok budou moci kontaktovat konzultanty z řad vědeckých pracovníků a nově také čerstvé absolventy turnaje, kteří soutěžícím předají praktické zkušenosti. Nejlepší finalisté budou příští léto reprezentovat Českou republiku na mezinárodním kole na Novém Zélandu.