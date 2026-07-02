Obři na jídelníčku. První obyvatelé Ameriky byli specialisté na lov megafauny


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, University of Alaska Fairbanks, Science Advances

Nejstarší původní obyvatelé Ameriky se velmi úzce potravně specializovali.. Kamkoliv na tomto kontinentu vkročili – od Aljašky až po nejjižnější části Latinské Ameriky – tam lovili tu největší možnou kořist. Tedy zvířata, která se dnes označují za megafaunu.

Když lidé poprvé překonali Beringovu úžinu, hranici mezi Asií a Amerikou, šířili se pak ve své nové vlasti rychlostí blesku. Vědce tato rychlost dlouho překvapovala, teď konečně našli možné zdůvodnění. Když na padesáti archeologických nalezištích detailně prozkoumali a analyzovali kosterní pozůstatky zvířat, zjistili, že dramatickou většinu tam tvoří kosti obrů.

Archeologové zkoumali tři různé skupiny lidí, které Ameriku osídlily: od Kanady přes USA až po Argentinu. Výsledky si ale byly pozoruhodně podobné – 83 až 88 procent potravy těchto pravěkých lidí tvořili obří býložravci, jako byli mamuti, šestitunoví lenochodi megatherium nebo slony připomínající chobotnatci gomphotherium.

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„Jednou ze dvou soupeřících teorií je generalizace stravy, tedy využívání široké škály zdrojů, které by se lišily v závislosti na oblasti,“ uvedli autoři výzkumu. „Druhou je specializace na megafaunu – zaměření se pouze na několik velkých kořistí.“

Na první pohled by se mohlo zdát, že pravěcí lidé lovili všechno, co jim padlo pod ruku. Jenže analýza ukazuje, že přinejmenším v Americe byli mnohem vybíravější a v extrémní míře upřednostňovali velká zvířata. A čím větší, tím lepší.

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„Zvířata jako mamuti a pozemní lenochodi, která byla ve skutečnosti v dané krajině poměrně vzácná, v archeologických nálezech zcela dominují,“ uvedli vědci. „Králíci a myši, kteří žili úplně všude, se v nich naopak téměř nevyskytují,“ dodali.

Nástroje po lovce

Podle autorů výzkumu tato studie také vysvětluje, proč jsou si soubory nástrojů po celé Americe bez ohledu na kulturu a dobu tak podobné. Lidé, kteří lovili stejné druhy zvířat, byť v radikálně odlišném prostředí, neměli zkrátka potřebu přizpůsobovat svou technologii místním podmínkám.

Mezi nástroji odhalenými na archeologických nalezištích byly ty určené pro lov velké zvěře, jako například velké rýhované hroty střel a specializované nářadí na porcování zvěřiny. Rybářské vybavení i pomůcky pro zpracování rostlin ale prakticky chyběly.

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Toto zaměření na lov velké kořisti dle odborníků vysvětluje rychlé šíření lidí od Aljašky až po Jižní Ameriku zmíněné v úvodu článku. Když se lovci a sběrači přesouvají do neznámého území, obvykle potřebují celé generace na to, aby poznali novou krajinu, naučili se efektivně lovit místní malou a středně velkou zvěř a zjistili, které místní rostliny jsou jedlé.

Jenže když si poskládají jídelníček z megafauny, pravidla se změní. „Mamuti například dokážou překonat obrovské vzdálenosti a obývat rozsáhlá území,“ zdůraznili autoři práce. „Specializovaní lovci a sběrači v podstatě využili své znalosti o velkých býložravcích, jako jsou právě mamuti, k úspěšnému šíření po kontinentech místo toho, aby se museli seznamovat s každým místním ekosystémem, na který narazili,“ doplnili.

Studie také zjistila, že načasování vymírání megafauny souvisí s příchodem lidí. Vymírání neproběhlo najednou, ale jako vlna šířící se od severu k jihu – a velmi přesně kopírovalo příchod lidí do regionu.

Odkaz na studii
Xixao

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