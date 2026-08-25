Jak se svět blíží ke katastrofickým klimatickým jevům, rozebírá agentura AP


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, AP

Agentura AP varuje v rozsáhlém textu před příliš optimistickým pohledem na katastrofální události současnosti i vykreslováním budoucnosti pozitivními scénáři.

V úvodní scéně románu amerického spisovatele Kima Stanleyho Robinsona Ministerstvo pro budoucnost zabije v Indii vlna veder spojená s výpadkem elektrické sítě 20 milionů lidí. Tato katastrofa přiměje národy celého světa, aby se sjednotily v boji proti klimatickým změnám, popisuje agentura AP.

Vědci už dlouho varují, že svět bude čelit intenzivnějším extrémním povětrnostním jevům, jako jsou vlny veder, bouře, povodně a sucha. To, co se kdysi zdálo jako doména literární fikce, se dnes diskutuje jako možné, nebo dokonce jako nevyhnutelné.

Varování před „extrémem všech extrémů“ nebo „dalším velkým zemětřesením“ může být ošidné. Nikdo totiž nemůže s jistotou říci, kdy k takové klimatické katastrofě dojde. V posledních několika letech se ale hromadí globální faktory potřebné k masivnímu narušení. A obavy rostou.

„Riziko spočívá v tom, že si lidé prostě myslí, že přeháníte,“ uvádí klimatolog z Kalifornského institutu pro vodní zdroje Daniel Swain. „Je to problém jako v pohádce o chlapci, který stále varoval před neexistujícími vlky. Někdy jsou vlci skuteční. Kdyby byl vlk za dveřmi, nechtěli byste to vědět?“

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V padesátých letech devatenáctého století provedla amatérská vědkyně Eunice Newton Footová, když žila v Seneca Falls ve státě New York, sérii experimentů, při nichž vložila do skleněných válců různé látky, včetně oxidu uhličitého a vlhkého vzduchu, a nechala je na slunci. To, co zjistila, bylo mimořádné: válce s oxidem uhličitým, skleníkovým plynem, který se uvolňuje při spalování uhlí, plynu nebo ropy, se ohřívaly rychleji a po západu slunce se ochlazovaly pomaleji.

Když se přesuneme do současnosti, Země se otepluje v důsledku obrovského množství skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry, což vede k postupnému nárůstu průměrné globální teploty. Tento nárůst, který v roce 2025 představuje o 1,44 stupně Celsia vyšší teplotu než na počátku devatenáctého století, vede k častějším a intenzivnějším extrémním povětrnostním jevům.

Od Austrálie přes Pákistán po USA

Příkladem je australské „Černé léto“, což byla série lesních požárů v letech 2019 a 2020, kdy shořelo 19 milionů hektarů. Nebo Pákistán v roce 2022, kdy povodně zaplavily třetinu země. Nebo hurikány Milton a Helene v roce 2024, které zpustošily části jižních Spojených států. Nemluvě o pravidelných menších katastrofách, jako byly loňské povodně v Texasu, které pohltily mladé táborníky, lesní požáry v Los Angeles, které spálily celé čtvrti, či tajfun Kalmaegi, který zasáhl Vietnam a Filipíny.

V každém okamžiku dochází po celém světě k četným extrémním povětrnostním jevům. Některé z nich byly dokonce natolik rozsáhlé, že lze podle AP říci, že jsme vstoupili do éry extrémů.

Klimatoložka z Australské národní univerzity Sarah Perkins-Kirkpatricková říká, že prožila „moment prozření“, když si uvědomila, že neustálé extrémní povětrnostní jevy nepřestanou, ani kdyby svět dokázal okamžitě dosáhnout nulových emisí – bodu, kdy se z atmosféry odstraní stejné množství skleníkových plynů, jaké se do ní uvolňuje. Mnoho zemí a velkých společností si stanovilo cíle nulových emisí do roku 2050 nebo později.

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Vzhledem k tomu, že oxid uhličitý může v atmosféře přetrvávat stovky let a že se ho tam už nahromadilo tolik, mohlo by trvat staletí, než se tyto škody podaří napravit. A další přitom přibývá „Je to jako s tou žábou ve vroucí vodě,“ poznamenala Perkins-Kirkpatricková. „Pokud si zvykneme se na to připravovat, všimneme si toho vůbec?“

Je zřejmé, že žádná země není na velkou klimatickou katastrofu skutečně připravena a rizika se mění.

Robinson, jehož kniha vyšla v roce 2020, říká, že kdyby ji psal dnes, zařadil by do ní kapitolu o lesních požárech, které se staly rozsáhlejšími a ničivějšími. A i když by potenciální katastrofa způsobená vedrem, o které píše v souvislosti s Indií, byla dnes díky menší závislosti na elektrické síti a využívání solární energie nejspíše méně pravděpodobná, Robinson se domnívá, že rizika katastrofy se zvýšila. Kniha, jak říká, „má pořád smysl“.

Příliš temné výhledy

Lidé mají přirozenou nechuť uvažovat o nejhorších možných scénářích. Je to základní psychologický jev – vyhýbat se rozhovorům o nepříjemných věcech. Klimatická změna, která je depresivní a ohromující, do této kategorie spadá.

Místo radikálního snižování emisí skleníkových plynů nebo modernizování infrastruktury tak je běžnou reakcí – od vlád až po jednotlivce – tuto problematiku z velké části ignorovat, podotýká AP. Část problému podle ní spočívá v opatrnosti, kterou musí vědci zachovávat při diskusi o extrémních jevech.

Nelze například s jistotou říci, že ke katastrofě dojde v určitém roce, nebo dokonce v určitém desetiletí. Modelování se však každým rokem zlepšuje a časové intervaly mezi extrémními jevy se zkracují.

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Sonia Seneviratnová je švýcarská klimatoložka, která zastává funkci místopředsedkyně pracovní skupiny Mezivládního panelu pro změnu klimatu, nejvyššího orgánu OSN sdružujícího klimatology. Seneviratnová přirovnává toto riziko ke kouření a rakovině plic. Lidé, kteří kouří, nemusí nutně onemocnět rakovinou plic, ale pravděpodobnost je vyšší a lékaři by to měli říkat. Podobně se riziko masivních extrémních jevů zvyšuje s každou desetinou stupně. „Kdyby k takové události došlo, už teď si dokážu představit kritiku lidí, kteří by říkali: ‚Klimatologové nám to neřekli,‘“ uvedla. „Ale my jsme to říkali.“

Zemětřesení sice nesouvisí se změnou klimatu, způsob, jakým se mnoho měst v Kalifornii, která je náchylná k zemětřesením, připravilo na potenciální „Big One“, je příkladem toho, co je možné. Klíčovou postavou těchto snah byla Lucy Jonesová, seismoložka a autorka knihy „The Big Ones: How Natural Disasters Have Shaped Us (and What We Can Do About Them)“.

V roce 2014 Jonesová, která tehdy působila v Americké geologické službě, spolupracovala s administrativou losangeleského starosty Erica Garcettiho na vypracování iniciativy, která vedla k rozsáhlé modernizaci budov a přípravě na zemětřesení v Los Angeles a později i v dalších kalifornských městech. O dva roky později založila neziskovou organizaci, která poskytuje poradenství v oblasti přípravy na zemětřesení a jiné katastrofy.

Jonesová tvrdí, že lidé provedou změny, pokud uvěří, že rizika jsou reálná a že existují možná řešení. Bez tohoto přesvědčení bude reakcí pravděpodobně ignorování problému. „Popírání klimatických změn je jedním ze způsobů, jak se s tím vyrovnat,“ uvedla Jonesová. Dodala, že si to lidé racionalizují myšlenkou: „Nebudu věřit, že je to pravda, takže se budu cítit bezpečněji.“

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Vlna veder

Věda říká, že není otázkou, jestli dojde ke katastrofě, ale kdy

I když jsou extrémní povětrnostní jevy už nyní velmi silné, je pravděpodobné, že budou ještě mnohem horší situace, podotýká ve svém článku AP s tím, že je to základní fyzika. Víc než polovina všech skleníkových plynů vyprodukovaných lidstvem v celé historii byla vypuštěna do atmosféry během posledních padesáti let. Tyto plyny vytvářejí teplo, které narušuje povětrnostní vzorce a ekosystémy.

Není podle AP možné s jistotou určit, kdy dojde k závažné klimatické události – nebo spíše k několika událostem v různých částech světa. Katastrofická událost v jakékoli oblasti může nastat za padesát let, za deset let nebo i dříve.

Lidé, kteří popírají, že klimatická změna je skutečná, poukazují na to, že vědci se ve svých prognózách mýlí, a je pravda, že ne každý klimatický model byl správný. V posledních desetiletích ale byli klimatologové spíše příliš konzervativní. Dopady klimatické změny se projevují mnohem rychleji, než se předpovídalo.

Jeden z mnoha příkladů – v lednu 2022 britská studie Climate Risk Assessment uvedla, že pravděpodobnost teplot čtyřicet stupňů Celsia nebo vyšších do roku 2040 v zemi činí 0,02 procenta. Téhož léta teploty v některých částech Spojeného království překročily čtyřicet stupňů.

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Ilustrační foto: Změna klimatu způsobena lidskou činností

Body zlomu

AP také hovoří o dosažení okamžiku, kdy „bod zlomu“ – tedy okamžik, kdy zhoršení stavu daného planetárního systému překročilo prahovou hodnotu, od níž se již nemůže zotavit – už není považován za teoretický nebo futuristický.

Nejčastěji se zmiňují korály. Podle amerického Národního úřadu pro oceány a atmosféru (NOAA) došlo v letech 2023 až 2025 u 84 procent světových korálů k vylučování mikroskopických řas v reakci na teplotní stres, což často vede k jejich odumření. I kdyby teploty prudce poklesly, je zotavení většiny korálů nejisté.

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Amazonský deštný prales, který ukládá obrovské množství oxidu uhličitého a pomáhá regulovat klima, je také ohrožený dosažením bodu zlomu. Dlouhotrvající sucho, rozsáhlé lesní požáry a odlesňování za účelem vytvoření pastvin pro skot v posledních desetiletích způsobily degradaci rozsáhlých částí pralesa. Dnešní debata se točí kolem toho, kdy – nikoli zda – Amazonie uvolní více oxidu uhličitého, než kolik ho v sobě zadržuje.

Letošní El Niño, přirozený a periodický cyklus oteplování, by měl být nejsilnější v historii, což by mohlo teploty ještě více zvýšit, překonat dosavadní rekordy a zanechat za sebou značné škody.

„Musíme začít mluvit o některých z těch nejhorších věcí, které se mohou stát,“ řekl pro AP profesor klimatologie na Univerzitě v Exeteru Tim Lenton. „Je přirozené si myslet, že nás čekají ještě větší otřesy.“

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