Čtyři tisíce kilometrů při hledání partnerky. Vědci popsali pouť psů hyenovitých

Tříčlenná smečka psů hyenovitých urazila při hledání partnerek napříč Zambií rekordní vzdálenost téměř čtyř tisíc kilometrů. Podle vědců jde o nejdelší zaznamenanou cestu suchozemského savce v Africe za účelem nalezení partnera. Výzkum zároveň ukázal, že populace těchto vzácných šelem mohou být v budoucnu propojenější, než se dosud předpokládalo, uvedla BBC.
Tři psí bratři byli vybaveni GPS obojky, které zaznamenávaly jejich osmiměsíční klikatou pouť Zambií. Pohybovali se krajinou stále více přetvářenou lidskou činností a vyhýbali se překážkám, jako jsou velká města či rozsáhlé průmyslové oblasti. Vzdušnou čarou urazili asi 420 kilometrů, kvůli členitému terénu a překážkám ale ve skutečnosti ušli téměř desetkrát větší vzdálenost.
Africký pes hyenovitý patří k nejvzácnějším predátorům tohoto kontinentu. Ve volné přírodě jich dle odhadů zbývá asi šest tisíc. Žijí ve vysoce sociálních smečkách a loví společně. Jejich instinkty jim brání se rozmnožovat v rámci smečky, v níž se narodili. Ve věku dvou až tří let se proto vydávají hledat partnera jinam.
Vědci sledovali také tři samice, které podnikly podobně dlouhou cestu. Dvě z nich však při přesunu uhynuly, přičemž jedna z nich se chytila do pytláckého oka. Právě nelegální nástrahy představují pro africké psy hyenovité významnou hrozbu.
Propojené populace ve světě narušeném člověkem
Způsob, jakým se zvířata dokázala pohybovat náročným terénem a překonávat překážky, dle vědců naznačuje, že jednotlivé populace šelem ve východní a jižní Africe mohou zůstat propojené i navzdory rostoucímu vlivu člověka na krajinu.
Výzkum zveřejněný v odborném časopise Ecology zároveň dle vědců ukazuje význam zachování přirozených koridorů, které propojují jednotlivé chráněné oblasti oddělené silnicemi, městy nebo zemědělskou půdou. Ochránci přírody upozorňují, že rozsáhlá chráněná území nelze považovat za izolované ostrovy. Zvířata, která se pohybují na velké vzdálenosti, totiž k přežití potřebují propojenou krajinu.