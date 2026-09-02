Austrálie poprvé hlásí delfína nakaženého ptačí chřipkou

V červnu se do Austrálie poprvé dostal virus vysoce nakažlivé ptačí chřipky H5N1. Přiletěl tam na křídlech stěhovavých ptáků, ale od té doby se rozšířil na další zvířata, od lišek, až po tuleně. Teď tamní epidemiologové upozornili na další zasažený druh – delfíny.
Mrtvého delfína objevili lidé v přístavu města Goolwa jižně od Adelaide. Samotná nákaza druhu, který žije ve velkých společenstvích, je hrozbou pro tato zvířata. Ještě znepokojivější je ale podle vědců rychlost, s jakou se mořský savec nakazil a zemřel.
Pro australskou stanici ABC to popsal mořský biolog Mike Bossley. „Že se tu jeden objevil tak brzy, je pro mě velmi šokující a velmi znepokojivé,“ uvedl. Není to podle něj ale úplně neočekávané, protože způsob, jak delfíni získávají potravu, je dělá zranitelnými k této epidemické nemoci. Využívají totiž mořské ptáky jako orientaci – vědí, že ptáci shora vidí lépe, co se děje pod nimi. A protože loví stejné ryby jako delfíni, vyplatí se je sledovat.
První v Austrálii, nikoliv ve světě
Australští experti považují vývoj za znepokojivý. Doplňují ale, že jinde ve světě se už delfíni i jejich příbuzné sviňuchy touto ptačí chřipkou nakazili. Australský případ je ale velmi rychlý a naznačuje, že muselo dojít k interakci mezi mořskými savci a ptáky, protože delfíni obvykle opeřence nežerou.
„Laboratorní analýza, včetně kompletní pitvy, ještě není hotová,“ citovala média úřady. „Zjistili jsme ale, že delfín měl v mozku vysokou hladinu viru, což by odpovídalo tomu, co bychom očekávali v případě ptačí chřipky.“ Přes nejistotu o způsobu nákazy i jejím zdroji mají tedy veterináři potvrzené, že šlo o tento virus, a také je jasné, že způsobil smrt zvířete.
Epidemiologové upozorňují, že zřejmě dojde k dalším nákazám delfínů, a přibude tedy i jejich mrtvých těl na australských plážích, tito tvorové ale nepatří k těm nejohroženějším. Mnohem zranitelnější jsou zvířata, která žijí v obrovských koloniích, kde žijí „hlava na hlavě“. Týká se to tedy hlavně tuleňů a lachtanů. V jejich koloniích se respirační viry, jako je právě ptačí chřipka, snadno šíří.
Austrálie se snaží udržet epidemii pod kontrolou
Vláda státu Jižní Austrálie bere tuto hrozbu vážně. Oznámila, že místní laboratoře musí testovat všechny podezřelé případy, k čemuž mají kapacity i vybavení.
Zatím se jim daří virus držet daleko od míst, kde by mohl zemi nejvíc škodit – tedy od drůbežářského průmyslu. Pokud tam patogen pronikne, musí se zlikvidovat celý chov, protože virus se mezi ptáky velmi rychle rozšíří.
Zatím se nákaza v Austrálii potvrdila od června do září u 413 zvířat. Riziko přenosu H5N1 na člověka zůstává podle australských expertů velmi nízké. Virus se sice na člověka přenést může, ale zatím se mu nedokázal přizpůsobit natolik, aby pro něj byla infekce snadná.