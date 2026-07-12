Vedra v Německu přinesla nejvyšší červnový počet utonutí za víc než 20 let

Německo v červnu kvůli vysokým teplotám zaznamenalo až 99 utonutí, což je dle oficiálních údajů nejvyšší počet od roku 2003. Tehdy za vlny veder zemřelo 107 lidí. Informovala o tom v neděli agentura AFP. Většinu obětí nyní tvoří mladí lidé, převážně muži, přičemž 40 z nich bylo mladších třiceti let. Nárůst utopených zaznamenala i Francie, sdělil tamní ministr vnitra Laurent Nuñez.
„Jsou to především muži, kteří příliš riskují a podceňují nebezpečí. Častěji také vstupují do vody pod vlivem alkoholu nebo jiných drog,“ vysvětlila Ute Vogtová, předsedkyně německé záchranné služby DLRG.
Vlna veder, která v červnu zasáhla Evropu, dosáhla v Německu svého vrcholu během čtyř dnů, přičemž na některých místech byly zaznamenány historické teplotní rekordy až 41,7 stupňů Celsia.
Nárůst počtu utopených zaznamenala od 19. června i Francie. Ministr Nuñez v neděli ve vysílání stanice BFMTV prohlásil, že od tohoto data se utopilo ve Francii 139 lidí, což je podle něj nárůst o zhruba pětinu ve srovnání s loňským rokem. Francie rovněž zažila ke konci června silnou vlnu veder. Velmi teplému počasí země čelí i v těchto dnech, nejvyšší varování před vedry platí pro skoro čtyřicet procent obyvatel.
Vysoké teploty způsobily lesní požáry, narušení železniční dopravy i vyšší počty úmrtí. Podle vědeckého konsenzu jsou vlny veder a další projevy extrémního počasí spojeny se změnou klimatu, která souvisí s lidskou činností.