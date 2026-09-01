USA získají přístup k pětině venezuelské ropy, Caracas schválil smlouvu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Venezuelský parlament schválil smlouvu, podle níž Spojené státy získají přístup k pětině prokázaných ropných rezerv v zemi. O přijetí smlouvy, kterou americký prezident Donald Trump označil za „největší ve světové historii“, podle agentur Reuters a AFP informoval předseda venezuelského Národního shromáždění Jorge Rodríguez.

„Podpora energetické smlouvy mezi Bolívarskou republikou Venezuela a Spojenými státy americkými byla schválena,“ oznámil Rodríguez.

Reuters označil smlouvu za bezprecedentní. Podle ujednání získá soukromá ropná společnost North American Blue Energy Partners (NABEP), kterou vede venezuelský podnikatel Alejandro Betancourt, na sto let pronájem sedmnácti venezuelských ropných polí, v nichž se nacházejí zásoby ropy v objemu přibližně 65 miliard barelů, což odpovídá zhruba pětině celkových prokázaných venezuelských ropných rezerv.

Trump: USA uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou, zajistily si část jejích zásob
Čerpací zařízení na ropu ve Venezuele, ilustrační foto

USA pak podle Bílého domu převezmou 35procentní podíl v této společnosti a bude jim zaručeno 20 procent z produkce ropy spolu s předkupním právem na zbývající produkci.

NABEP je nyní po americkém Chevronu druhým největším soukromým producentem ropy ve Venezuele. V současnosti produkuje přibližně 170 tisíc barelů ropy denně. Společnost usiluje o to, aby její produkce v dohledné době překročila milion barelů denně.

USA usilují o dlouhodobý přístup k venezuelské ropě, píše Reuters
Loď čekající na náklad venezuelské ropy, snímek ze srpna 2026

Prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová o víkendu prohlásila, že dohoda umožní významné zvýšení těžby ropy a přinese Venezuele rozsáhlé investice a daňové příjmy.

Spojené státy výrazně posílily svůj vliv ve Venezuele po lednovém únosu někdejšího vládce Nicoláse Madura, kterého do USA dopravily americké speciální síly. Madura americké úřady obvinily mimo jiné z narkoterorismu. Caracas později přistoupil na dohodu, v rámci které se export venezuelské ropy uskutečňuje pod americkým dohledem. Spojené státy zprostředkovávají prodej venezuelské ropy do zahraničí a inkasují příjmy z tohoto prodeje, které pak předávají podle svého uvážení venezuelské vládě.

Trump označil Venezuelu za 51. stát USA
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