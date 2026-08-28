USA pracují na dohodě, která by zajistila dlouhodobý přístup k venezuelské ropě, píše Reuters

Spojené státy dojednávají s Venezuelou smlouvu, která jim zaručí dlouhodobý přístup k ropným zásobám v zemi. Ve čtvrtek večer to napsala agentura Reuters s odkazem na zdroje obeznámené s jednáním. USA nyní kontrolují venezuelský ropný export.
Podle jednoho zdroje by v rámci dohody venezuelské úřady přenechaly některá venezuelská ropná pole americké vládě. Jejich těžba by pak byla vyčleněná pro Spojené státy. Další zdroj přirovnal dohodu k pronájmu.
Americké ani venezuelské úřady nechtěly informace agentury Reuters komentovat.
O jednání mezi Spojenými státy a Venezuelou informují i některá americká média. Podle několika zdrojů agentury Bloomberg by dohoda mohla mít podobu pronájmu na 100 let více venezuelských ropných polích. Server Axios píše, že jednání vedou prozatímní venzuelská prezidentka Delcy Rodríguezová a americký ministr zahraníčí Marco Rubio.
Spojené státy výrazně posílily svůj vliv ve Venezuele po lednovém únosu prezidenta Nicoláse Madura. Caracas později přistoupil na dohodu, v rámci které se export venezuelské ropy uskutečňuje pod americkou kuratelou. Spojené státy zprostředkovávají prodeje venezuelské ropy do zahraničí, inkasují příjmy z prodejů, které pak předávají podle svého uvážení venezuelské vládě.
Na její rozhodnutí má podle amerických médií velký vliv americký ministr zahraničí Marco Rubio, kterého deník The New York Times v červenci kvůli tomu označil za „amerického místodržícího ve Venezuele“.