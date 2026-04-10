Venezuela po ropě zpřístupní soukromým společnostem také těžbu nerostů

Venezuela zpřístupní své rozsáhlé zásoby nerostů soukromým investorům. Učiní tak necelé tři měsíce poté, co v souladu s požadavky Spojených států otevřela podobným způsobem svůj ropný sektor. V noci na pátek to napsala agentura AFP, podle níž tento krok schválil parlament latinskoamerické země.
Venezuela má největší zásoby ropy na světě a je také bohatá na zlato, diamanty, bauxit nebo koltan, který se používá k výrobě mobilních telefonů, laptopů a další elektroniky, upozornila AFP. Připomněla, že tato latinskoamerická země zažívá po americkém svržení autoritářského vůdce Nicoláse Madura transformaci.
Americké jednotky unesly Madura z Caracasu na začátku ledna společně s jeho ženou do Spojených států, kde čelí obvinění z narkoterorismu. Americký prezident Donald Trump poté podpořil ve vedení země Madurovu viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, jejíž vláda s USA pod nátlakem spolupracuje. Šéf Bílého domu po zatčení Madura mimo jiné řekl, že USA chtějí mít na neurčito kontrolu nad prodejem venezuelské ropy a nad příjmy z ní.
Na konci ledna venezuelský parlament schválil zákon, který umožňuje po několika desítkách let soukromým firmám podnikat v ropném průmyslu bez účasti státu. Do té doby mohly v tomto odvětví působit pouze venezuelská státní ropná společnost či firmy s více než padesátiprocentní účastí státu.
Nyní zákonodárci schválili zákon, který umožní přístup soukromých investorů k venezuelským nerostům. Učinili tak asi měsíc poté, co se do Venezuely vypravil americký ministr vnitra Doug Burgum, který stojí také v čele Národní rady pro energetiku, jednat o těžbě strategických surovin. Podle AFP prosazoval liberalizaci těžby a doprovázely ho dvě desítky vedoucích představitelů těžebních společností.
Zákon je součástí série reforem, jejichž cílem je ukončit letitou státní kontrolu nad venezuelskou ekonomikou, podotkla AFP. Podle agentury Reuters umožní domácím, zahraničním, státním i soukromým společnostem těžit v zemi zlato a strategické nerosty. Jejich ložiska zůstanou ve vlastnictví státu, zájemci si budou moci pořídit koncese na těžbu.