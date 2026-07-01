Trump za rok ve funkci vydělal přes dvě miliardy dolarů

Americký prezident Donald Trump v prvním roce od návratu do Bílého domu vydělal nejméně 2,2 miliardy dolarů (v přepočtu zhruba 46 miliard korun), informoval server The New York Times s odkazem na prezidentovo finanční prohlášení za rok 2025. Částka výrazně převyšuje údaje za předcházející rok 2024, kdy Trump vykázal příjmy ve výši přes 600 milionů dolarů. Bílý dům popřel, že by Trump byl ve střetu zájmů a že by na výkonu prezidentského úřadu vydělával. Více než miliardu dolarů (21,3 miliardy korun) vydělal na obchodování s kryptoměnami.
Republikán ve 927stránkovém prohlášení uvedl, že získal 635 milionů dolarů v licenčních poplatcích společnosti Celebration Coins, o níž se předpokládá, že stojí za memecoinem $TRUMP. Trump vlastní kryptoměnu spustil loni 19. ledna, den před nástupem do funkce. Její tržní kapitalizace se ten den rychle vyšplhala na několik miliard dolarů, od té doby však její hodnota výrazně klesla.
Podle The New York Times v roce 2025 přišel jeden z jeho největších „úlovků“. Investiční firma napojená na Spojené arabské emiráty koupila téměř polovinu hlavní kryptoměnové společnosti World Liberty Financial, kterou založili Trumpovi synové a děti jeho zvláštního vyslance Stevea Witkoffa.
„Šlo o transakci, která rozmazala hranici mezi zahraniční politikou a soukromým podnikáním,“ píše NYT. Z World Liberty Financial Trump přiznal zisk více než 500 milionů dolarů. „Zpráva ukazuje, že jeho obchodování s kryptoměnami patří nyní k jeho nejlukrativnějším podnikům, což je pozoruhodný obrat pro muže, který kdysi kritizoval kryptoměny jako útočiště pro dealery drog a podvodníky,“ píše server a poukazuje na konflikt: Trump je významným hráčem v kryptoměnovém odvětví a zároveň vysoký politický představitel.
Jeho působení v kryptoměnovém odvětví ale není podle NYT zdaleka jediný problém, který vzniká v důsledku toho, že prezidentem je podnikatel. Prezidentova rodinná firma Trump Organization také využila Trumpovy popularity v určitých částech světa a licencovala Trumpovo jméno na nemovitosti v zemích, které jsou klíčové pro zájmy zahraniční politiky USA, včetně Saúdské Arábie a Kataru.
Liší se od předchozích amerických prezidentů
Trump se v přístupu k vydělávání peněz liší od předchozích amerických prezidentů, uvedl Will Walker-Arnott, ředitel oddělení soukromých klientů ve firmě Raymond James Wealth Management.
„Jimmy Carter vložil svou farmu na pěstování arašídů do správy slepého fondu a George Bush mladší prodal svůj podíl v baseballovém klubu Texas Rangers před tím, než se stal prezidentem. Trump ale zdánlivě funguje jiným způsobem a vydělává hodně peněz z kryptoměnové společnosti své rodiny,“ uvedl Walker-Arnott.
Trump v roce 2021 označil bitcoin za podvod a „nevyhnutelnou katastrofu“. V prezidentské kampani o tři roky později však prohlásil, že chce ze Spojených států učinit „kryptoměnovou metropoli světa“. Nedlouho po nástupu do funkce podepsal výnos o podpoře „odpovědného růstu“ kryptoměnového odvětví.
Bílý dům opakovaně zdůrazňuje, že Trump vložil své podniky do svěřenského fondu spravovaného jeho syny, a popírá jakýkoli střet zájmů. „Prezident ani jeho rodina se nikdy nedostali do střetu zájmů a nikdy se do něj nedostanou,“ uvedla mluvčí Bílého domu Anna Kellyová.
„Samozřejmě, že se jedná o střet zájmů,“ uvedl Richard Painter, bývalý právník pro etiku ve vládě prezidenta George Bushe mladšího. Stanici BBC řekl, že je „mimořádné“, že Trump na kryptoměnách vydělal miliardu dolarů.
Novinářům ve středu šéf Bílého domu řekl, že „všichni vydělávají“ na rostoucích akciových trzích a že se svými osobními financemi nezabývá. „Máme fondy, které mé peníze spravují. Vydělal jsem hodně peněz před tím, než jsem se stal prezidentem. Mé peníze investují a já o tom s nimi nemluvím,“ dodal.
Pohyby akciového trhu však podle NYT nevysvětlují většinu objem jeho získaných financí v roce 2025, včetně investic Spojených arabských emirátů do World Liberty Financial nebo licenčních smluv.
Kromě kryptoměn Trump získává příjmy například ze svého floridského klubu Mar-a-Lago a golfových klubů na Floridě, v New Jersey či ve Skotsku. Miliony vydělal také na hodinkách, parfémech, sportovní obuvi či Biblích své značky Trump.