Soud v Texasu udělil skupině desítky let vězení za nepokoje u detenčního centra


před 2 mminutami|Zdroj: ČTK

Soud v Texasu v úterý poslal osm demonstrantů obviněných z terorismu na desítky let do vězení za nepokoje před detenčním střediskem pro migranty ve městě Alvarado, při nichž byl loni 4. července postřelen policista.

Benjamin Song, který byl shledán vinným z pokusu o vraždu policisty, byl odsouzen na sto let ve federálním vězení. Dalších sedm lidí si odpyká tresty třicet až sedmdesát let vězení. Prokurátoři uvedli, že protestující mají vazby na krajně levicovou militantní skupinu Antifa, a jejich činy označili za teroristické. Píše o tom agentura AP.

Kritici varují, že případ by mohl mít dalekosáhlý dopad na protesty v zemi. Organizace na území Spojených států má podle nich chránit dodatek americké ústavy o svobodě projevu.

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Odsouzení odmítají vazby na Antifu a uvádějí, že se protestu zúčastnili s cílem vyjádřit podporu migrantům zadržovaným v detenčním zařízení. Hnutí Antifa, které se hlásí k boji proti fašismu, se stalo terčem administrativy prezidenta Donalda Trumpa.

Republikánský prezident loni na podzim podepsal výnos, který Antifu označuje za domácí teroristickou organizaci.

Advokát: Mladí lidé s velkým srdcem

„Náš problém v tom případu vždy byl ten, že se nejedná o skupinu teroristů. Jedná se o partu mladých lidí, kteří mají opravdu velké srdce a velmi chtěli, aby jejich hlasy byly vyslyšeny,“ řekl před soudní budovou ve městě Fort Worth Songův advokát Philip Hayes.

Právník uvedl, že záměrem protestujících nikdy nebylo vystřelit ze střelné zbraně ani nikoho zranit.

Song podle advokáta do loňského července vedl spořádaný život, v minulosti byl příslušníkem námořní pěchoty a dobrým studentem. Soudce to podle Hayese ignoroval a udělil muži nejvyšší možný trest.

Soudce: Útok na demokracii

Soudce Reed O'Connor uvedl, že události před detenčním střediskem nebyly protestem, ale útokem na demokracii. „Potřeba odstrašovat od tohoto druhu chování je vysoká,“ řekl.

Jeden z obviněných, Daniel Sanchez Estrada, byl odsouzen za účelové skrývání dokumentu a spiknutí s cílem skrýt dokumenty. Další se přiznali k poskytování materiální pomoci teroristům, aby se vyhnuli soudnímu procesu.

Federální prokurátoři minulý týden obvinili patnáct lidí z maření imigračních razií, které Trumpova administrativa podnikla v Minnesotě.

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