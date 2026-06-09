Odborníci vyjadřují obavy z rostoucího užívání „snusu“ v Irsku


před 2 hhodinami|Zdroj: Evropský pohled

Odborníci na zdraví vyjadřují obavy z rostoucí popularity nikotinových sáčků bez tabáku, známých jako „snus“, v Irsku.

Snus je v Irsku běžně k dostání a je zde hojně propagován. Bílé balení vypadá jako malý čajový sáček a vkládá se mezi dásně a ret, aby se uvolnil nikotin.

Profesor Ray Walley, praktický lékař a člen představenstva Stálého výboru evropských lékařů – orgánu, který na úrovni kontinentu zastupuje národní lékařské organizace – uvedl, že Irsko by mělo být světovým průkopníkem v zákazu snusu, stejně jako tomu bylo v případě zavedení zákazu kouření v roce 2004.

V pořadu „This Week“ televize RTÉ Walley zdůraznil, že tyto výrobky jsou „vysoce návykové“ a samy o sobě mají negativní dopady na zdraví.

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„To jsou brány k dalším problémům se závislostí, včetně kouření,“ dodal.

Jelikož se jedná o výrobky bez obsahu tabáku, nevztahují se na ně stejná omezení jako na jiné nikotinové výrobky, které tabák obsahují, tedy například věkové limity či omezení týkající se reklamy a značení výrobků.

Jedno balení snusu může obsahovat až dvacetkrát více nikotinu než jedna cigareta a Francie tak tento výrobek nedávno zakázala.

Rozmach snusu

Snus se v Irsku začal objevovat kolem roku 2019 a oblibu si získal zhruba v letech 2022 a 2023. Jeho rostoucí popularita se odráží i v dalších zemích po celém světě.

V loňském roce byl celosvětový trh s nikotinovými sáčky odhadován na téměř sedm miliard dolarů (6,1 miliardy eur).

Celosvětový maloobchodní prodej nikotinových sáčků dosáhl v roce 2024 více než 23 miliard kusů, což představuje nárůst o více než 50 procent oproti předchozímu roku.

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V Irsku se prodej jedné značky nikotinových sáčků za pouhý jeden rok zvýšil téměř pětinásobně.

„Nikotinové sáčky jsou široce dostupné,“ uvedla doktorka Denise Proudfootová z DCU, která se zabývá výzkumem dopadů vapování a užívání snusu na zdraví mladých lidí v Irsku

Dodala: „Sáčky (se snusem) jsou k dostání v mnoha obchodech.“

Jelikož neobsahují tabák, lze je v Irsku prodávat a propagovat bez jakýchkoli omezení, která se vztahují na podobné výrobky, jako jsou cigarety a elektronické cigarety. Navíc jsou výrazně levnější.

Nenápadný obal, žádný zápach

Snus se prodává v nenápadném obalu, který se pomalu rozpouští a nevydává žádný zápach, takže je těžké poznat, že ho někdo užívá.

To může zvýšit jeho atraktivitu, protože jej lze používat na veřejných místech, kde je kouření i vapování zakázáno.

Minulý měsíc vydala Světová zdravotnická organizace (WHO) takzvané „důrazné varování“ ohledně rychlého šíření těchto nikotinových výrobků, které jsou podle ní „agresivně propagovány mezi dospívajícími a mladými lidmi“.

Proudfootová podotkla, že si všimla, že tyto produkty využívají vůči mladým lidem „rafinovaný a účinný“ marketing.

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„Jednou z hlavních obav WHO je marketing a taktiky, které tyto společnosti používají, aby přiměly lidi k tomu, aby začali experimentovat a zkoušet nové produkty a příchutě,“ uvedla.

Zpráva Světové zdravotnické organizace výslovně uvádí, že tabákové společnosti propagují snus společně s cigaretovými značkami a využívají mezery v předpisech k rozšiřování svého odvětví.

„Snus vyrábí tabákový průmysl s jediným cílem, a tím je závislost,“ je přesvědčený profesor Walley.

„Zaměřují se na naše děti, aby si zajistili další generaci závislých,“ dodal.

Zdravotní dopady nikotinových výrobků

Walley uvedl, že zatímco zdravotní rizika tabáku jsou dobře známá, nikotin je rovněž zdraví škodlivý, avšak jeho účinky nejsou dosud dostatečně prozkoumány.

Obsah nikotinu ve snusu je přitom mnohem vyšší než v cigaretách, což vede k vysoké míře závislosti.

Nikotin má také nepříznivé účinky na krevní tlak, vývoj mozku, schopnost soustředění, úzkost a zdraví ústní dutiny.

Proudfootová doplnila, že ji šíření snusu znepokojuje zejména s ohledem na to, jak rychle se jeho popularita rozšířila.

„Je to opravdu šokující. Někdy trvá, než výzkum dožene skluz… ale víme, že nikotin není bezpečná látka.“

„Má to dopad na zdraví, a to jak na fyzické, tak na psychické, takže je to rozhodně znepokojivé,“ akcentovala.

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Potřeba přijmout předpisy

Evropská lékařská asociace uvedla, že je zapotřebí přijmout právní předpisy, které by se vztahovaly i na nikotinové výrobky bez tabáku, jako je snus.

Lékaři vyzývají k navýšení daní z nahřívaných tabákových a nikotinových výrobků, aby se „zabránilo zavádějícímu vnímání těchto výrobků jako ‚méně škodlivých‘ a odradilo se od jejich užívání“.

Jak už bylo zmíněno, tak Francie nedávno zakázala prodej nikotinových sáčků, což by dle Walleyho mělo udělat i Irsko.

Domnívá se však, že nejlepším řešením by bylo přijetí nařízení na úrovni celé EU.

V roce 2004 přitom bylo Irsko první zemí na světě, která zavedla plošný zákaz kouření na pracovištích. Walley uvedl, že v otázce snusu může Dublin opět zaujmout vedoucí postavení na světové scéně.

Irským parlamentem (Oireachtas) v současné době prochází návrh zákona, který má upravit balení a vzhled výrobků určených k vdechování nikotinu, jako je například snus.

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Jakmile bude zákon schválen, bude prodej snusu osobám mladším 18 let nezákonný.

Bude zakázáno vystavování snusu v obchodech se smíšeným sortimentem a reklama na tyto výrobky ve všech obchodech.

Výzva k novelizaci

Resort zdravotnictví v prohlášení uvedl, že ministryně zdravotnictví Jennifer Carroll MacNeillová opakovaně vyzývala Evropskou komisi, aby novelizovala příslušné právní předpisy tak, aby v celé EU platila jednotná pravidla pro nikotinové výrobky.

„Fakta ukazují, že to, co jsme udělali [v souvislosti s omezením tabákových výrobků], zabralo,“ míní Walley.

„Tabákový průmysl se snaží zneužívat mezery v předpisech a obcházet zákony, aby podpořil rychlý nárůst užívání nikotinu,“ doplnil.

„Používají stejnou metodiku, jakou již dříve úspěšně uplatnili.“

„A musíme k tomu přistupovat stejným způsobem, jakým se nám v mnoha evropských zemích podařilo omezit kouření.“

Článek napsala Eithne Doddová, poprvé byl publikován 7. června 2026 v 16:55 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

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