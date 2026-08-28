Mladí Vietnamci kritizují komunistickou vládu kvůli zamlčené kauze

Mladí Vietnamci od začátku srpna zaplavují sociální sítě kritikou vládního režimu. Žádají spravedlivý trest pro bývalého politika Nguyena Sy Cuonga, který loni v květnu srazil motorku s otcem a jeho osmnáctiletou dcerou. Ta deset dní po nehodě podlehla zraněním. Kauza bývalého poslance je mimořádně citlivá, protože jeho manželka zasedá přímo v ústředním výboru komunistické strany.
V květnu 2025 srazilo motorku s dívkou a jejím otcem černé auto. Jeho řidič, bývalý poslanec Nguyen Sy Cuong vystoupil až po chvíli a díval se, jak vážná zranění způsobil. Obyvatelé Vietnamu ho obviňují, že později z místa odešel.
Osmnáctiletá Do Ngoc Phuong Thuy zemřela těsně před maturitou. Ještě když ležela na zemi, dorazilo k nehodě nejméně pět policistů. Média ale o případu neinformovala a většina lidí o její smrti nevěděla až do letošního srpna. Tehdy na veřejnost unikly informace ze spisů a zprávu o nehodě rázem sdílely stovky tisíc Vietnamců.
Někteří začali její nepotrestanou smrt připomínat mašlemi na taškách či oblečení. Jiní vinili bývalého poslance, že řídil opilý. Další spekulovali, že kauzu pomohla zamést pod koberec jeho manželka – vlivná ministryně a členka ústředního výboru komunistické strany.
„Policie v Hanoji záměrně přehlížela nařízení ministerstva veřejné bezpečnosti, Nejvyšší lidové prokuratury a Nejvyššího lidového soudu, když Nguyena Sy Cuonga ušetřila stíhání,“ tvrdí bývalý politický vězeň a právník kritizující vietnamský režim Nguyen Van Dai.
Nečinnost vyšetřovatelů
Právě policie měla případ vyšetřit, předat prokuratuře a soudu, nikdy to ale neudělala. Strom, u kterého se nehoda stala, lidé nazvali stromem spravedlnosti a začali k němu nosit květiny. Policie je nechávala uklízet, ale nepomohlo to.
Na místo začali přicházet lidé kritizující další zástupce režimu – třeba dědeček děvčete, které měli šikanovat děti úředníků. Až po hlasité a masové kritice úřady připustily, že nehodu skutečně způsobil bývalý poslanec. Uvedly ale, že pro jeho stíhání nebyl důvod.
„Upřímně se přiznal a také aktivně a plně nahradil následky svých činů,“ citovala vietnamská státní televize VTV prohlášení tamních vyšetřovatelů. Ve vysílání státní televize se objevil i otec zemřelé dívky, který sám utrpěl zranění. „Celá věc je uzavřená a všechny problémy vyřešil vyšetřující orgán,“ prohlásil Do Viet Hung.
Jakým způsobem se politik s rodinou vyrovnal a jestli byl otec pod nátlakem, není jasné. Podle vietnamských disidentů ale policie každopádně ignorovala své povinnosti. „Rozhodně nemohou využít skutečnost, že jednotlivec stáhl stížnost a dostal náhradu, a tak ho zbavit lidskoprávní odpovědnosti a zprostit stíhání,“ upozorňuje ohledně exposlance právník Nguyen Van Dai.
Kritika režimu zůstává rozsáhlá na západních sociálních sítích, přestože autoři příspěvků riskují vězení. Vietnamští představitelé si uvědomují riziko, že mladí hromadně vyjdou do ulic, jako to v posledních dvou letech udělali jejich vrstevníci v Bangladéši a Nepálu. Vzkazují ale, že oni žádný převrat nedopustí.