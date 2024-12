Vietnamský soud potvrdil magnátce trest smrti za obří podvod. Ta bojuje o čas

Vietnamský odvolací soud potvrdil trest smrti pro realitní magnátku Truong My Lan, a to za podíl na bankovním podvodu za 12,46 miliardy dolarů (299 miliard korun). Informují o tom tiskové agentury, podle nichž jde o největší zaznamenaný finanční podvod v historii této země. Žena může svůj trest zmírnit na doživotní vězení, když splatí 75 procent zpronevěřených prostředků. Nyní tak bojuje o čas.

Odsouzeno spolu s magnátkou bylo dalších 85 obžalovaných, přičemž čtyři z nich dostali doživotní trest, ostatní – včetně jejího manžela a neteře – dostali tresty odnětí svobody v rozmezí od tří do dvaceti let podmíněně.

Závod s časem

Během soudních slyšení byla Truong My Lan podle BBC vzdorovitá, ale při slyšení k jejímu odvolání proti rozsudku působila zkroušeně. Řekla, že se stydí za to, že byla přítěží pro stát a její jedinou myšlenkou je splatit to, co zpronevěřila. Její právníci uvedli, že se velmi snažila, aby sehnala potřebných devět miliard dolarů. Zpeněžení jejího majetku však podle serveru není tak jednoduché.

Žena vlastní sice luxusní nemovitosti v Ho Či Minově Městě, které by teoreticky mohly být poměrně rychle prodány. Další její majetek má však podobu akcií nebo podílů v jiných podnicích či nemovitostních projektech. Celkem stát identifikoval více než tisíc různých aktiv spojených s podvodem. Úřady je prozatím zmrazily. Podle informací BBC se magnátka obrátila také na své přátele, aby pro ni potřebné peníze získali.

Její právníci žádali soudce o shovívavost. Zmínili, že dokud je odsouzena k trestu smrti, bude pro ni těžké vyjednat nejlepší cenu za prodej jejího majetku a investic. Bylo by podle nich lepší, kdyby byla odsouzena na doživotí. „Celková hodnota jejího majetku ve skutečnosti převyšuje požadovanou částku odškodnění,“ řekl BBC právník Nguyen Huy Thiep ještě předtím, než soud zamítl její odvolání.