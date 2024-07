Trong vedl bambusovou diplomacii, jeho smrt zanechala ve Vietnamu mocenské vakuum

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , Foreign Policy , Council on Foreign Relations , Financial Times , The Diplomat , Euronews , Reuters , ČT24 , Vietnamplus , ISEAS

Nejvlivnější vietnamský vůdce od dob Ho Či Mina Trong zemřel 19. července ve věku osmdesáti let v důsledku nemoci a stáří. Jeho povinnosti ve vedení strany dočasně převzal v květnu zvolený prezident To Lam. Absence jasného plánu převzetí moci ale podněcuje politické napětí.

Komunistická strana se nyní podle Reuters bude muset rozhodnout, zda zůstane úřadující generální tajemník a zároveň prezident To Lam ve funkci až do roku 2026, kdy se bude konat stranický kongres, nebo zda si ještě předtím zvolí nového šéfa.

„Vietnam potenciálně čeká velmi nejisté období změny vedení,“ řekl Financial Times analytik singapurského institutu ISEAS-Yusof Ishak Nguyen Khac Giang. „Jakýkoli potenciální nástupce se bude snažit zaplnit prázdné místo po Trongovi.“ Podle něj ale stávající situace připravila půdu pro To Lama, aby se stal příštím generálním tajemníkem. „Byl by předním kandidátem, ale není jisté, že bude zvolen, protože ve straně existují různé frakce, které nebudou chtít, aby získal tak velkou moc,“ sdělil New York Times.