Vietnamská magnátka dostala trest smrti za obří podvod. Režim demonstruje boj s korupcí

K trestu smrti byla ve Vietnamu odsouzena bývalá realitní magnátka a bankéřka Truong My Lan za podíl na bankovních podvodech ve výši téměř tří set miliard korun. Jde o největší finanční zpronevěru v dějinách země. Nejvyšší trest je demonstrací protikorupčního boje, který v komunisty ovládaném státě postupně zasahuje i do vrchních pater moci.

Soud v Ho Či Minově Městě shledal 67letou šéfku developerského holdingu Van Thinh Phat vinnou ze zpronevěry, úplatkářství a porušení bankovních pravidel. Truong My Lan podle něj mimo jiné s pomocí sítě prostředníků nelegálně kontrolovala vlivný bankovní dům SBC.

Jde o zločin, který nemá v moderních dějinách Vietnamu obdoby, což nakonec reflektoval i tribunál, který udělil nejvyšší možný trest – trest smrti. Truong My Lan, která trvá na své nevině, se proti němu hodlá odvolat.

Proces není mimořádný zdaleka jen drsnou pointou, ale také publicitou, které se mu ve Vietnamu dostává. V zemi přísně kontrolované komunistickou vládou se přešlapy vlivných hráčů dříve buď zametaly pod koberec, nebo řešily převážně v tichosti.

„V éře komunismu se ještě nikdy před tím takový monstrproces nekonal. Nic v podobném rozsahu se rozhodně zatím nestalo,“ potvrdil stanici BBC bývalý americký diplomat David Brown.

Dokládá to i stručná statistika: vedle Truong My Lan bylo potrestáno dalších pětaosmdesát lidí. Čtyřem z nich tribunál vyměřil doživotí, ale i ostatní si od soudu odnášejí dlouholeté tresty. Například neteř hlavní obžalované, která vedla jednu z jejích realitních společností, dostala sedmnáct let vězení. Podle vietnamských úřadů vyslechl soud celkem dva tisíce sedm set svědků a do řízení se zapojilo na deset prokurátorů a zhruba dvě stě advokátů.