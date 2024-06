Rusko a KLDR si slíbily bezodkladnou pomoc ve válce

„V jistém smyslu odráží, co (Rusko a KLDR) budují v posledních měsících a letech,“ komentoval ustanovení pro stanici CNN Yo Bee-yun z Korejského institutu pro obranné analýzy. „Ale rozhodně bych řekl, že tato klauzule je velmi alarmující.“

USA a jejich spojenci v oblasti, tedy právě Japonsko a Jižní Korea, mají podle Reuters obavy, že Rusko by Severní Koreji mohlo pomoci s jejími raketovými a jadernými programy, které má zakázané na základě rezolucí Rady bezpečnosti OSN.

Šéf Kremlu během první návštěvy KLDR za posledních 24 let slíbil, že s izolovanou komunistickou zemí prohloubí obchodní a bezpečnostní vazby a podpoří ji v jejím odporu proti USA. Putin se z KLDR přesunul do Vietnamu, s jehož vrcholnými představiteli by měl jednat ve čtvrtek. Očekává se, že ve Vietnamu podepíše dohodu podobnou té s KLDR.