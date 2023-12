Vietnam a Čína podepsaly dohody o spolupráci, vztahy obou zemí ale tíží spory

Si Ťin-pching, pro nějž se jednalo o první cestu do asijské země v tomto roce, prohlásil, že země založily „strategické čínsko-vietnamské společenství společné budoucnosti na podporu modernizace čínsko-vietnamských vztahů“. Vietnamský premiér Pham Minh Chinh označil toto rozhodnutí za „strategickou“ volbu. Politici se také podle Reuters domluvili na zřízení horké linky, jejímž prostřednictvím bude možné „hasit“ případné konflikty ve vodách, na něž si číní nárok obě země.

Vzhledem k tomu, že Čína a Spojené státy soupeří o vliv ve strategicky významném Vietnamu, znamenají dohody s Čínou úspěch pro vietnamskou diplomacii, míní Reuters. Podle analytiků a diplomatů se nicméně zlepšení vztahů může odehrávat spíše na symbolické než skutečné rovině. V závěrečném prohlášení se nicméně píše i to, že cílem Hanoje a Pekingu je odvrátit hrozbu „barevných revolucí“ – tedy vzpour, které v minulosti otřásly jinými komunistickými zeměmi.

Si na zlepšení vztahů tlačil zejména poté, co Vietnam v září povýšil Spojené státy do skupiny pro něj diplomaticky nejvýznamnějších států, tedy na stejnou úroveň jako s Pekingem.

Dohoda o bezpečnosti, ale ne o vzácných zeminách

Dohody o spolupráci se týkají možných investic do železničního spojení a bezpečnosti, také tří dohod o telekomunikacích a „digitální datové spolupráci“. Podrobnosti smluv nebyly zveřejněny, ale podle odborníků a diplomatů by dohody ohledně digitální ekonomiky mohly připravit půdu pro čínskou účast na budování sítě 5G ve Vietnamu a také investice do podmořské infrastruktury.

Na seznamu dohod naopak chybí ta o vzácných zeminách, ačkoliv v této oblasti Peking vyzýval Hanoj k širší spolupráci. Vietnam má po Číně na světě druhá největší naleziště vzácných zemin, které jsou klíčové například při výrobě elektrických vozidel.

Reuters upozorňuje, že Vietnam má pro vývoz rud ze vzácných zemin nastavená velmi přísná pravidla – preferuje jejich zpracování na vlastním území, zároveň ale často postrádá potřebné technologie. Obě země se nicméně domluvily na zřízení speciální zóny zaměřené na zemědělství, energetiku, digitální ekonomiku a „zelený rozvoj“.