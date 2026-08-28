Hvězdou parlamentních voleb v Izraeli se může stát generál Eisenkot

Přesně dva měsíce zbývají do parlamentních voleb v Izraeli. Po čtyřech letech, poznamenaných politickou polarizací, teroristickým útokem ze 7. října a válkami, bude účty veřejnosti skládat stávající koalice v čele s Benjaminem Netanjahuem. Nečekaný vývoj ale nastal v řadách opozice. V průzkumech se do čela dostala nová politická strana Jašar bývalého generála Gadiho Eisenkota.
V Izraeli to dlouho vypadalo na duel premiéra Netanjahua z Likudu a expremiéra Naftaliho Beneta, lídra nové strany Bejachad. Ten se v dubnu spojil s další opoziční stranou, s ambicí vyhrát volby. „Nacházíme se v osudovém momentu. A osudové chvíle si žádají odvážné kroky a právě to činíme dnes,“ řekl letos v dubnu.
Jenže od té doby se Benetova strana propadá a lídrem opozice se stal Gadi Eisenkot, který v srpnu předběhl v preferencích i vládní Likud. Hodně příznivců má například na blahobytném předměstí Tel Avivu. Eisenkot podporuje izraelskou armádu a odmítá vznik palestinského státu. Jeho syn padl v Gaze.
V izraelských volbách nepůjde o střet tradiční levice a pravice, a už vůbec ne o otázku vyšších či nižších daní. „Máme víc štěpících linií. Například věřící versus sekulární, respektive ultraortodoxní versus věřící versus nevěřící,“ říká politolog z Reichmanovy univerzity Chajim Weizmann.
A právě na to cílí Eisenkot. I části stoupenců vlády vadí, že se ultraortodoxní věřící vyhýbají vojenské službě. „Co se týče služby v armádě, ujišťuji, že to je pro mě zásadní věc. Všeobecná vojenská služba pro všechny občany Izraele,“ zdůrazňoval letos v červnu.
Volební průzkumy zatím ukazují buď na remízu, nebo na těsnou výhru opozice.