Palestinské teroristické hnutí Hamás souhlasí s dohodou o příměří v Pásmu Gazy a propuštění rukojmích, řekl agentuře Reuters nejmenovaný izraelský činitel. Server The Times of Israel s odvoláním na palestinský zdroj citovaný izraelskou televizí Kan píše o průlomu a očekávaném podpisu příslušné dohody do čtvrtka.