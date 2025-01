Hamás podle AP souhlasil s dohodou o příměří, Katar vyzval k opatrnosti

Podle pondělních informací BBC by měl Hamás v první fázi osvobodit celkem 34 rukojmí. Tři by se měla dostat na svobodu v první den klidu zbraní, další čtyři o týden později. Izrael by měl propustit tisíc palestinských vězňů, z nichž zhruba pětina strávila v izraelských věznicích patnáct a více let, uvedla v pondělí večer BBC.

Stažení izraelské armády

Izraelská armáda by se měla začít stahovat z obydlených částí Pásma Gazy od prvního dne příměří. Odejít z tohoto palestinského území by neměla v první fázi úplně. Ponechala by si kontrolu nad územím u hranic s Egyptem, sdělil zdroj stanici BBC. Píše to i agentura AP s odkazem na text návrhu. Armáda by současně vytvořila zhruba osm set metrů široké nárazníkové pásmo na severní a východní hranici. Jednání o dalších dvou fázích příměří by měla začít šestnáct dnů po vyhlášení klidu zbraní.

Podle médií Hamás a jeho spojenci drží v Pásmu Gazy stále 94 rukojmí. Zhruba třetina z nich je však podle zpravodajských poznatků po smrti.