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EU a Kanada vytvoří Alianci pro budoucnost


před 34 mminutami|Zdroj: ČTK

Evropská unie a Kanada chtějí do summitu v roce 2027 upřesnit podobu užšího přidružení Kanady k Unii, které nebude znamenat plné členství, stojí v závěrečném prohlášení z dvoudenního summitu, jenž v pátek skončil v Montrealu. Podle tohoto dokumentu vytvoří Alianci pro budoucnost, která propojí jejich ekonomiky, posílí hospodářskou a strategickou bezpečnost a zvýší odolnost dodavatelských řetězců, zejména v oblasti kritických surovin a strategických technologií. Cílem je rovněž prohloubit spolupráci v energetice, obraně, digitálních technologiích a obchodu. Kanadský premiér Mark Carney den označil za „historický“.

Podrobnosti připravujeme.

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