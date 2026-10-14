Americký prezident Donald Trump navštívil během předvolební kampaně Ohio. Průzkumy naznačují, že tam republikáni zaostávají, přitom před dvěma lety Trump v Ohiu vyhrál nad Kamalou Harrisovou s náskokem jedenácti procentních bodů. Drahé potraviny a paliva už ale vadí i jeho nejoddanějším příznivcům. Podle tří čtvrtin obyvatel Ohia se životní náklady ve státě zvýšily právě kvůli Trumpově politice. Stoupenci hnutí MAGA jsou však přesvědčeni, že prezident nakonec splní sliby a jejich náklady sníží. Právě snaha ulevit Američanům od hospodářských problémů vedla Trumpa k dohodě s Ruskem o dodávkách nafty, řada republikánů a nezávislých voličů ale podle průzkumů Rusko považuje za nepřítele a podobným dohodám nakloněná není.
VideoDříve podpora, teď pokles preferencí. Trump usiluje o hlasy z Ohia
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