Armáda USA neplánuje nasadit vojáky při volbách do Kongresu, sdělil Caine

Armáda USA neplánuje nasadit vojáky do volebních místností během listopadových voleb do Kongresu, uvedl dle agentury AP náčelník generálního štábu Dan Caine v dopise zveřejněném v pondělí. Caine jej zaslal v odpovědi demokratické senátorce Elisse Slotkinové z Michiganu, která po něm a ministru obrany Peteu Hegsethovi požadovala, aby veřejně potvrdili, že armáda ve volbách nebude hrát roli. Demokraté vyjadřují obavy, že se administrativa prezidenta Donalda Trumpa pokusí do hlasování zasahovat.
Armáda „nemá žádné plány vyslat personál, aby se zmocnil hlasovacích lístků, volebních přístrojů nebo jiného materiálu souvisejícího s volbami. Neobdržel jsem a ani neočekávám, že obdržím jakýkoli nezákonný příkaz týkající se role armádních složek v nadcházejících listopadových volbách do Kongresu,“ napsal Caine.
Slotkinová, která je členkou senátních výborů pro ozbrojené síly a vnitřní bezpečnost, toto téma opakovaně otevírá v době, kdy mezi demokraty rostou obavy z vládního vměšování do voleb, píše AP.
Trumpovi blízcí spojenci včetně krajně pravicového ideologa Stevea Bannona totiž republikánského prezidenta vyzývají, aby do volebních místností nasadil armádu či ozbrojené imigrační agenty.
Trump neřekl, že něco podobného udělá, ale ani to nevyloučil. „Víte co, udělal bych vše pro to, abych zajistil, že budeme mít čestné volby. Musíme mít čestné volby,“ odpověděl v květnu prezident na otázku reportérky veřejnoprávní televize PBS, která se ho zeptala, zda by do volebních místností vyslal Národní gardu či agenty Úřadu pro imigraci a cla (ICE).
„Už se staly divnější věci“
„Řeknu jen jedno, už se staly divnější věci,“ prohlásil Trump v srpnovém rozhovoru s rozhlasovou stanicí Real America's Voice poté, co moderátor navrhl, aby v souvislosti s volbami vyhlásil národní stav nouze.
Američtí voliči v listopadových volbách rozhodnou, která politická strana získá kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů a Senátem. Obě komory Kongresu nyní ovládají republikáni. Volby se konají uprostřed Trumpova funkčního období a na celonárodní úrovni jsou vnímány také jako referendum o jeho působení v Bílém domě.
Trumpova popularita se drží na nejnižší úrovni jeho politické kariéry. Američané jsou nespokojení s válkou s Íránem i ekonomickým řízením země, vyplývá z průzkumu společnosti Ipsos pro agenturu Reuters zveřejněného v pondělí. Pouze 33 procent respondentů schvaluje práci, kterou Trump odvádí v Bílém domě, uvádí průzkum. Je to už potřetí, kdy v průzkumu Ipsos hlavě státu vyjádřil podporu stejný podíl respondentů.