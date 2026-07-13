V Jihlavě začala oprava průtahu městem. Uzavírka potrvá celé prázdniny


před 18 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Kraj Vysočina začal v Jihlavě opravovat silniční průtah městem. Od pondělí je na přibližně dva týdny uzavřená část silnice v Hradební a Brněnské ulici, nejprve v úseku od obchodního centra Citypark k zoologické zahradě. Objízdná trasa vede přes jihovýchodní obchvat města. Změny se dotknou také městské hromadné dopravy.

Hlavní část prací chce kraj uskutečnit během prázdnin, kdy je v centru menší provoz. Opravy budou stát zhruba 46 milionů korun.

„Vyměňují se dvě vrstvy asfaltu v celkové tloušťce deset centimetrů. Pak bude potřeba upravit vpusti a šachty a udělat sanace. Konkrétně u Cityparku jsou už po odfrézování vidět poruchy. Tady se musí udělat sanace podkladních vrstev,“ popsal práce Tomáš Mátl z Krajské správy a údržby silnic.

Od 13. do 27. července bude uzavřený vjezd k obchodnímu centru Citypark z Hradební ulice. Příjezd je možný ulicí Fibichovou nebo Křižíkovou. V opravovaném úseku není možné odbočit do Kosovské ulice.

„Pěší se do Cityparku dostanou normálně, s výjimkou těch, kteří přijedou městskou hromadnou dopravou. Zastávka u Cityparku nefunguje. Autem se tam mohou dostat pouze spodním vjezdem, tam bude trochu komplikace,“ řekl primátor Jihlavy Petr Ryška (ODS).

Přístup k zoo bude zachovaný

Po dokončení této etapy se znovu otevře úsek od Znojemské ulice k zoologické zahradě. Stavbaři poté začnou opravovat vozovku od odbočení k zoo ke křižovatce s Okružní ulicí a pracovat by tam měli do 9. srpna. Přístup k zoologické zahradě zůstane po celou dobu zachovaný. Přijet k ní bude možné Brněnskou ulicí z obou směrů.

Opravy zahrnují úseky silnice II/602 v Žižkově ulici od čerpací stanice ke křižovatce s Hradební ulicí a od Cityparku po okružní křižovatku na jihovýchodním obchvatu u Jihlavy-Helenína. Jako poslední přijde během léta na řadu úsek Žižkovy ulice mezi sídlem kraje a Hradební ulicí.

Obchvat situaci usnadní

„V loňském roce byl dokončený jihovýchodní obchvat Jihlavy a už před tím byla dohoda s městem, že po jeho vybudování se celý průtah po okružní křižovatku předá zrekonstruovaný městu. Ta silnice musí být v perfektním stavu, tak aby město nemuselo minimálně deset let nic řešit,“ vysvětlil Mátl. „Právě díky dobudování obchvatu jsou objížďky tady po Jihlavě vlastně docela snadné. Po obchvatu se dá všechno objet,“ dodal.

„Samozřejmě je to velká komplikace pro dopravu v Jihlavě, nicméně udělat se to musí. Snažili jsme se proto zkoordinovat všechny ostatní stavby právě s touto stavbou, aby byly komplikace pokud možno co nejmenší,“ řekl Ryška.

Velká výluka MHD

Opravy přinesou také velkou výluku městské hromadné dopravy. „Víc než padesát procent páteřních linek bude mít jiné jízdní řády a bude mít objízdné trasy. Některé zastávky budou ve výluce. Ale místo toho máme náhradní dopravu,“ poznamenal primátor.

Změny se dotknou linek B, C, 2, 10, 12, 32, 42 a DO. V pracovních dnech vyjede navíc dočasná linka BX. Na lince 4 platí omezení kvůli opravám Havlíčkovy ulice, které začaly 8. července, Linka H jede ve výlukové trase kvůli opravě ulice 17. listopadu.

Obsluhovány nejsou zastávky Citypark, Zoologická zahrada, Brněnský kopec, Kosovská Colas, Kosovská KSÚS, Kosovská E.ON. Kompletní přehled změn v MHD je uveden na webových stránkách Dopravního podniku města Jihlavy.

Průtahem města projede denně pětadvacet tisíc vozidel. „Je to komplikace, proto bych prosil, aby obyvatelé nejezdili tak, jak jsou zvyklí, ale aby si napřed zjistili informace o dopravní situaci v Jihlavě. Krajská údržba silnic může měnit harmonogram. Sice jsme ho zveřejnili na webu, ale aktuální situace může být trochu jiná,“ řekl primátor. Dopravní kolony ve městě se podle něj dají očekávat, proto vyzývá obyvatele, aby využívali i alternativní způsoby dopravy – chodili pěšky nebo jezdili na kole.

Další dopravní omezení od října

Krajští silničáři počítají s tím, že od 1. září bude provoz na průtahu městem plně obnovený. Další dopravní omezení předpokládají v říjnu při opravě Znojemské ulice. Pokud by se do konce prázdnin nepodařilo dokončit poslední úsek Žižkovy ulice, přesunou práce do druhé poloviny října.

Opravy se budou týkat přibližně 4,6 kilometru vozovek. Silničáři je opraví předtím, než budou vybrané části silnic převedeny z krajské sítě do majetku města.

Předání souvisí s tím, že kraj loni dokončil stavbu jihovýchodního silničního obchvatu Jihlavy. Šest kilometrů dlouhá komunikace propojila výpadové silnice na Znojmo, Třebíč a Žďársko, po které se jezdí také k dálnici D1.

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