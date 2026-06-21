V obchodním domě v Teplicích se zřítil strop, zranil jednu zákaznici


před 26 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

V obchodním centru Olympia v Teplicích se v neděli dopoledne zřítila stropní konstrukce v jedné z prodejen. V obchodě bylo v té době zhruba patnáct zákazníků, jedna ze zákaznic v důsledku pádu konstrukce utrpěla zranění a převezli ji do nemocnice, informovala severočeská policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Podle Teplického deníku se zřítila před 10:00 část podhledů v obchodu Reserved a ženu zasypala. „Spadlo to na paní, byla to hodně hlasitá rána. K paní hned přiběhli další nakupující, kteří volali záchranku,“ popsali událost svědci nehody.

Podle redaktora ČT24 Milana Dandy zraněnou odvezli do ústecké Masarykovy nemocnice, aby u ní lékaři vyloučili těžká zranění. Zatím její stav ale není znám. Obchod je zavřený, na místě jsou vyšetřovatelé. „Život v nákupním centru probíhá beze změn,“ shledal nicméně Danda.

Na operační středisko hasičů byla událost hlášena zhruba 9:50, vyjely tam dvě jednotky. „Zřítila se část stropu, ve které byla nainstalovaná světla, hasiči pak ještě odstranili visící části a pokusili se strhnout pár nebezpečných částí, aby ještě něco nespadlo. Zapáskovali tam vstup a pak už to bylo předáno policii,“ řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Tomáš Kalvoda.

Policie událost prověřuje. „Žádáme zákazníky, kteří byli v době incidentu na místě, aby se ozvali policistům na lince 158,“ dodala Glogovská.

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