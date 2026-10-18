Případů intoxikací kanabinoidy u mladých v Praze výrazně přibylo

Záchranáři v Praze stále více vyjíždějí k teenagerům kvůli podezření na intoxikaci kanabinoidy. Letos do září už měli přes 470 takových případů. To je téměř dvojnásobek oproti celému loňskému roku, uvedl pro ČT mluvčí Zdravotnické záchranné služby Praha Karel Kirs. Z celkového počtu letošních výjezdů k pacientům s podezřením na přítomnost kanabinoidů tvoří mladší dvaceti let více než čtvrtinu. Někteří pacienti končí i na lůžku intenzivní péče.
Pražští záchranáři od ledna do září evidují 474 výjezdů k pacientům pod dvacet let s podezřením na přítomnost kanabinoidů. Polovině z nich nebylo podle Kirse osmnáct let. „V roce 2023 byl nejmladší pacient ve věku čtrnáct let, zatímco v letech 2024 i 2025 byl nejmladší pacient jedenáctiletý,“ upřesnil.
Zatímco věk uživatelů se snižuje, počet výjezdů se rok od roku zvyšuje. Loni jich záchranáři v metropoli zaznamenali 253, v roce 2024 167, v roce 2023 109 výjezdů.
Lidé mladší dvaceti let figurují v Praze ve více než čtvrtině všech výjezdů, kde hrály roli kanabinoidy. I celková čísla ve všech věkových skupinách letos v hlavním městě narůstají. „V roce 2023 šlo přibližně o pět set případů, o rok později o přibližně 820 a loni počet překročil hranici tisíce případů,“ vyjmenoval Kirs. Letos do září zdokumentovali záchranáři už šestnáct set takových případů.
Konečná čísla se nakonec nicméně mohou lišit. Oficiální diagnózu totiž určuje až laboratorní rozbor v nemocnici. ZZS Praha ve své dokumentaci zaznamenává, kdy byl podle osádky zásah spojen s užitím kanabinoidů. „Zasahující posádka vychází z informací zjištěných na místě události – například ze sdělení pacienta či jeho okolí nebo z objektivních nálezů,“ vysvětluje Kirs.
Kouření, medvídci i oleje
Kanabinoidy jsou látky, které se vyskytují v konopí nebo se vyrábějí synteticky. „Nejznámější substancí ze skupiny je THC, hlavní psychoaktivní složka marihuany a hašiše,“ uvedla za Toxikologické informační středisko Všeobecné fakultní nemocnice v Praze mluvčí Hedvika Hilská. „Do stejné skupiny patří také CBD, které nemá typické omamné účinky, a řada novějších polosyntetických nebo syntetických látek, například HHC či THCP,“ doplnila.
Jak uvádí policie na svém webu, v Česku se lze aktuálně setkat například s klasickou rostlinnou sušinou, vapovacími cartridgemi (náplněmi), extrakty, oleji, gummies (medvídky) a dalšími edibles (produkty určenými ke konzumaci), CBD produkty nebo různými polosyntetickými kanabinoidy.
Nezletilí se ke kanabinoidům podle Hilské nejčastěji dostávají přes vrstevníky, starší známé, sociální sítě, nelegální e-shopy nebo z domácích zásob dospělých. „Zákaz prodeje dostupnost snižuje, ale nedokáže zcela zabránit nelegálnímu předávání těchto látek,“ dodává.
Ovlivňuje vnímání, náladu i psychický stav
Konopí patří dle policie mezi nejrozšířenější psychoaktivní látky v tuzemsku i ve světě. Reakce na kanabinoidy je u každého člověka individuální. Záleží například na tělesné konstituci, věku nebo předchozích zkušenostech s látkou. „Častým problémem je kombinace s alkoholem či jinými drogami,“ upozornila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.
Podle Kirse může dojít také ke zhoršení psychického stavu, například k panickým atakám nebo úzkostem. „Častá je také hyperventilace, neboli zrychlené dýchání. Ta může vyvolat příznaky, jako jsou brnění končetin a obličeje nebo až křeče končetin a mimického svalstva.“
Dotyční také často zvrací a ztrácejí vědomí. „Tyto situace mohou být pro pacienta potenciálně život ohrožující, zejména vzhledem k riziku vdechnutí zvratků do dýchacích cest,“ zdůraznil Kirs a dodal, že není výjimkou situace, kdy musí být pacient transportován na lůžko oddělení intenzivní péče.
Co je nelegální
Právní úprava prodeje jednotlivých kanabinoidů se v Česku výrazně liší. „Konopí s THC není v tuzemsku běžně legálně prodáváno pro rekreační užívání,“ připomněla Hilská. Od ledna mohou lidé starší 21 let držet a pěstovat omezené množství konopí pro vlastní potřebu. „Některé CBD výrobky lze prodávat legálně, výrobky určené ke kouření ale nesmějí být prodány osobám mladším 18 let,“ vysvětlila Hilská.
HHC, THCP a řada dalších psychoaktivních derivátů je zařazena mezi regulované látky a jejich prodej tak není legální. „U kanabinoidů může být problémem i to, že některé nové syntetické nebo polosyntetické látky nejsou vždy jednoznačně legislativně ukotvené a mohou se objevovat v běžně dostupných produktech,“ dodala.
Nárůst počtu případů spojených s kanabinoidy sledují záchranné služby napříč celou republikou. Kvůli odlišnosti používané klasifikace ale všechny kraje tato čísla neevidují. „Přesná čísla nabídnout nemohu, ale empiricky vnímáme nárůst počtu výjezdů tohoto typu,“ nechala se slyšet mluvčí jihomoravských záchranářů. O strmém nárůstu mluví například i mluvčí ZZS Moravskoslezského kraje Jana Šedovičová.