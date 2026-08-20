Práce na železničním koridoru mezi Kolínem a Pardubicemi omezí vlaky

Ve čtvrtek začínají další práce a omezení na železničním koridoru, který spojuje Prahu s východními Čechami a Moravou. Až do poloviny září budou v některých úsecích mezi Kolínem a Pardubicemi dálkové vlaky jezdit po jedné koleji, což může způsobit zpoždění. Regionální vlaky Českých drah nahradí v části trasy autobusy.
Ve čtvrtek večer začíná oprava železniční tratě mezi Pardubicemi a Přeloučí, která potrvá do 5. září. „Pracovat se bude vždy na jedné koleji, po druhé budou jezdit vlaky kyvadlově v obou směrech,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.
Na dalších osm dní, až do neděle 13. září, se pak stavební práce přesunou do úseku mezi Kolínem a Zábořím nad Labem. Po čtvrt století od modernizace je při takzvané cyklické údržbě nutné vyměnit kolejnice, pražce, výhybky a část zabezpečovacího zařízení. Průjezd vlaků budou nově místo kolejových obvodů detekovat počítače náprav.
„Vzhledem k tomu, že je provoz vlaků na této páteřní železniční trati velice hustý, z důvodu snížené kapacity tratě mohou dálkové vlaky v těchto úsecích nabírat zpoždění, a to v řádu do patnácti minut,“ uvedly České dráhy v tiskové zprávě. Dopravce cestujícím doporučuje, aby průběžně sledovali zpoždění spojů. Pokud potřebují zajistit přestup v uzlových stanicích, měli by kontaktovat vlakový personál.
Regionální vlaky nahradí autobusy
V regionální dopravě bude po dobu výluk jezdit náhradní autobusová doprava podle výlukových jízdních řádů.
Od 20. srpna 18:00 do 5. září 18:00 autobusy nahradí vlaky linky S10 v úseku Přelouč – Pardubice hlavní nádraží. „Místo většiny osobních vlaků pojedou dvě linky náhradních autobusů,“ upozornily České dráhy. Náhradní autobusy budou zastavovat na hlavních silničních komunikacích a nebudou zajíždět přímo k vlakovým zastávkám.
- První linka pojede z Přelouče přes zastávky Valy, Pardubická a Pardubice, Popkovice, hostinec do Pardubic hlavní nádraží a zpět.
- Druhá linka mezi Přeloučí a Pardubicemi pak zajistí obsluhu zastávek Valy, Pardubická; Pardubice, Lány na Důlku a Pardubice, Svítkov, park.
zdroj: České dráhy
Dva časně ranní spoje, konkrétně Os 5003 z Kolína do České Třebové a Os 5000 v opačném směru, nahradí autobusy v delším úseku mezi Kolínem a Pardubicemi. Při cestě do Týnce nad Labem bude potřeba přestoupit v Řečanech nad Labem na navazující spoj náhradní autobusové dopravy.
Od 6. září 8:00 do 13. září 18:00 autobusy nahradí osobní vlaky v úseku mezi Kolínem a Řečany nad Labem.
- První linka bude z Kolína odjíždět dříve, než obvykle jezdí vlaky. V Řečanech nad Labem na ni budou navazovat vlaky dále do Pardubic a České Třebové. Přestup mezi vlakem a náhradním autobusem bude u této linky zajištěn v Řečanech i v opačném směru, přičemž příjezd do Kolína bude oproti vlakům v běžném jízdním řádu později.
- Druhá linka bude odjíždět z Kolína v čase pravidelného odjezdu, v Řečanech nad Labem na ni nebudou navazovat vlaky a končit bude až v Přelouči. V opačném směru pojede z Přelouče dříve a do Kolína přijede v čase pravidelného příjezdu.
- Protože tyto dvě linky nebudou obsluhovat zastávku Týnec nad Labem, bude zřízena také třetí linka náhradních autobusů v trase Záboří nad Labem – Týnec nad Labem a zpět.
zdroj: České dráhy
Také v tomto případě budou některé spoje náhradní autobusové dopravy zastavovat na hlavních silničních komunikacích a nebudou zajíždět přímo k železničním zastávkám. Osobní vlaky navazující na náhradní autobusy se podle Českých drah mohou při obou výlukách zpozdit zhruba o deset minut. Podrobnosti jsou ve výlukovém jízdním řádu.