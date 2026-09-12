Dopravní fond má mít rekordních 183 miliard. Opozice volá po jasných prioritách

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) by měl příští rok hospodařit s rekordní částkou přesahující 183 miliard korun. Oproti letošku tak má mít k dispozici bezmála o čtrnáct miliard více. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by mělo získat 87 miliard korun, Správa železnic téměř 78 miliard. Podíl státu na financování dopravních staveb bude příští rok větší než v minulosti. Opozice požaduje jasnější stanovení priorit u jednotlivých projektů.
Vyšší rozpočet má zajistit pokračování výstavby i modernizace silnic, dálnic a železnic. Podíl státu na jejich financování příští rok vzroste. Česko totiž s předstihem vyčerpá evropské prostředky ze současného programu, další budou k dispozici až od roku 2028.
„Částka, která by v tuto chvíli měla být k dispozici pro ŘSD se tak, jak jsou v tuto chvíli informace z ministerstva, jeví dostatečná pro to, abychom mohli pokračovat ve výstavbě všeho, co máme započato. A zároveň rozjet i ty stavby, které aktuálně připravujeme k zahájení v roce 2027,“ uvedl šéf ŘSD Radek Mátl.
Také Správa železnic považuje navržené prostředky za dostatečné. „V tuhle chvíli jsme ve stavu, kdy pokryjeme jak běžící stavby z předcházejícího období letošního roku, tak i prioritní stavby v roce 2027,“ sdělil její generální ředitel Tomáš Tóth.
Jednou z aktuálních železničních staveb je pak modernizace trati mezi Kojetínem a Přerovem. Stavbaři tam budují druhou kolej, zatímco po první nadále jezdí vlaky. Součástí projektu je také nový most přes řeku Moravu. Stavba za zhruba deset miliard korun má zvýšit kapacitu trati a umožnit vlakům jezdit rychlostí až 200 kilometrů za hodinu.
„Stavebně by to mělo být dokončeno na konci roku 2029 a v roce 2030 ještě budeme řešit aktivace zabezpečovacích zařízení,“ uvedl Martin Kypr ze Správy železnic, který na stavbě vykonává technický dozor.
Úsek se má v budoucnu stát součástí vysokorychlostního spojení mezi Prahou, Brnem a Ostravou. Právě vysokorychlostní tratě by podle části opozice měly patřit mezi hlavní dopravní priority státu. Vláda ale s hlavními pracemi počítá nejdříve za dva roky, kdy by měla být dostupná další evropská podpora.
Budoucí rozdělování evropských peněz
Podle ministra dopravy Ivana Bednárika (nestr. za SPD) bude při budoucím rozdělování evropských peněz důležitá připravenost jednotlivých projektů. Ty, které budou v přípravě nejdále, by měly získávat více bodů a větší šanci na spolufinancování, nastínil.
„Kdybychom neměli připraveno, tak nemáme peníze na modernizaci železnic po roce 2028,“ sdělil Bednárik. Právě příprava budoucích projektů je podle něj jedním z důvodů, proč výdaje v posledních letech rostou.
Předseda ODS a exministr dopravy Martin Kupka za postup při přípravě vysokorychlostních tratí vládu kritizuje. „Vysokorychlostní tratě poslali na úplně vedlejší kolej a je to ze všech těch kroků patrné. Místo toho, abychom zvyšovali tempo a postupovali taky v přípravě PPP projektů, je to jenom přešlapování na místě,“ prohlásil.
Více peněz také na dálnice
Vyšší výdaje mají směřovat i do výstavby silnic a dálnic. Například na jihovýchodní části Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 se pracuje už zhruba rok a tři čtvrtě. Stavbaři tam budují mimo jiné dva tunely a devatenáct mostů. Dokončení se ale kvůli problémům se zeminou posunulo. Hotovo by podle nynějšího harmonogramu mělo být přibližně za dva roky.
Ředitelství silnic a dálnic plánuje do tohoto úseku v příštím roce investovat 3,8 miliardy. Celkové náklady na stavbu mají dosáhnout zhruba třinácti miliard korun.
Vládní Motoristé ještě minulý týden hovořili o hledání úspor ve státním rozpočtu, mimo jiné také v dopravě. Od možného odkládání plateb za už rozestavěné projekty ale nakonec ustoupili. Bednárik takový postup odmítal. Podle něj by o něm bylo možné uvažovat až ve chvíli, kdy bude jasnější, kolik peněz Česko z evropských fondů získá.
Předseda poslaneckého klubu Motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný odmítl, že by jeho strana chtěla škrtat samotné dopravní stavby. „My jsme nikdy netlačili jako Motoristé na škrty v dopravních stavbách, pouze jsme žádali o podklad, abychom se mohli skutečně velmi podrobně podívat na strukturu těch výdajů,“ prohlásil.
Opozice žádá jasnější priority
Kritiku vyvolává také změna rozpočtových pravidel. Strategické dopravní stavby díky novele nebude muset kabinet započítávat do maximálního povoleného schodku. Opozice proto požaduje, aby vláda zároveň jasně stanovila, které projekty jsou ty skutečně prioritní.
„Dopravní stavby si to určitě zaslouží, ale zároveň je potřeba prioritizovat. A my tam to prioritizování úplně nevidíme,“ popsala členka sněmovního rozpočtového výboru Vendula Svobodová (Piráti).
U železničních staveb už podle místopředsedy rozpočtového výboru a předsedy dozorčí rady SFDI Patrika Pařila (ANO) k určitému výběru projektů došlo. „U železnic to tolik neroste, protože tam došlo k prioritizaci staveb. Bylo tam mnoho staveb, které byly spíše regionálního významu. A myslím, že to si prozatím nemůžeme dovolit,“ řekl.
Vláda by měla rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury schvalovat společně se státním rozpočtem 21. září.
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