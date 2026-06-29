Hasiči v Brně zasahují u požáru v rozvodně domova pro seniory


29. 6. 2026Aktualizovánopřed 49 mminutami|Zdroj: ČTK

Hasiči v Brně zasahují u požáru v rozvodně v domově pro seniory v ulici Kociánka, požár mají pod kontrolou. Ze zařízení se ještě před jejich příjezdem evakuovalo 24 lidí. Událost je zatím bez zranění, sdělil mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, k požáru mířilo deset jednotek, tedy asi padesát hasičů. Kolem 9:00 ale počet jednotek začali redukovat. „Kouř se dostal i do obytné části, událost je zatím bez zranění. Objekt odvětráváme,“ upřesnil Mikoška. Doplnil, že výše škody zatím známa není, stejně tak příčina vzniku požáru. Na místě je vyšetřovatel.

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Druhý stupeň požárního poplachu znamená, že se zásahu účastní do deseti hasičských jednotek. Hasiči rozlišují čtyři poplachové stupně, nejzávažnější je čtvrtý, který bývá vyhlašován jen při mimořádných situacích.

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