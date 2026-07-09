Teploty se o víkendu mají přiblížit třicítce, přeháňky se čekají jen výjimečně

Nadcházející víkend má být v Česku slunečný, odpolední teploty na většině území mohou vystoupat na 25 až 30 stupňů Celsia, od neděle mohou tropickou třicítku na některých místech lehce překročit. Na severu a severovýchodě země se očekávají nižší teploty do 25 stupňů. Pršet v nadcházejících dnech skoro nebude, srážky se objeví zřejmě jen sporadicky. Vyplývá to z předpovědi počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V pátek má být jasno nebo polojasno, během dne na severu a severovýchodě území až oblačno. Maxima se dle předpovědi budou pohybovat od 25 do 29 stupňů, na severu a severovýchodě republiky zůstanou mezi 21 a 24 stupni Celsia. Slunečné počasí, jen ojedinělé přeháňky a nejvyšší teploty pohybující se kolem tropické třicítky zůstanou nejspíš v sobotu i neděli a také minimálně do poloviny příštího týdne.
„O víkendu budou přeháňky výjimečné, a pokud se vyskytnou, pak pravděpodobně budou jen slabé, a to při zvětšené oblačnosti na severu a severovýchodě území. Ranní tepoty budou klesat většinou na patnáct až deset stupňů Celsia, odpolední teploty budou vystupovat převážně nad letních 25 stupňů, a jen ojediněle překročí tropickou třicítku,“ napsali ve čtvrtek meteorologové na facebooku.
Velmi podobné počasí očekávají i v první polovině příštího týdne. Meteorologové předpovídají teplejší rána s teplotami kolem patnácti stupňů, přes den pak růst až ke třiceti stupňům Celsia a občasné přeháňky.